連結灣區在地社區 悠茶餐廳將歇業顧客嘆不捨

Monica現泡茶飲，店內招牌烘培烏龍是常客的心頭好。（記者孫愛薇╱攝影）

位在山景城的台式悠茶餐廳Ocha，在地經營17年，與區域居民有著深厚的情感連結，台灣夜市鐵板麵更是代表作，讓不少懷念台式料理顧客慕名前來，由於物料房租雙漲，日前Ocha老闆Monica Fang日前決定歇業，讓多年來的老主顧大嘆不捨，紛紛前往餐廳內與店主敘舊。

除了店內與外帶銷售，Ocha深入校園活動，成為學生募款與台灣美食代表，不少學校向Ocha下訂桶裝飲料與餐點，Monica更半買半相送支持學校活動，讓台灣珍奶在灣區校園大量曝光。

2018年，Monica婆婆許秀美參加低收入 學生比高學校活動，學生訂購Ocha飲料分裝作為校園募款。許秀美看到學生努力的背影，請Monica免收學生費用，讓孩子們安心募款，自此對該學校無償支援持續至今。

有兩家補習班的老師瑩瑩，從Ocha開幕為常客。她回憶，當年在山景城，Ocha是少數台式餐廳之一，在餐飲業疫情 最艱困的時候，大多餐廳無對外開放。她帶著特殊兒女兒無處可去，就來到Ocha買杯手搖飲，每周至少來店兩三次，當時居家隔離實施後，瑩瑩所經營補習班改為線上授課。她上完晚課後路過Ocha時，順道為Monica孩子無償指導數學。

第一時間聽到餐廳要結束時，瑩瑩甚至不捨的哭出來，雖然仍有Monica先生經營位在南聖荷西 的7 Noodles & Sizlling餐廳，但距離讓她無法每周都到訪，縱然不捨，但從內心希望Monica好好休息，做自己喜歡的事情。

診所就位在Ocha旁的牙醫師Alan Lu是多年常客，每周都來吃碗台灣貢丸米粉湯與炸豆腐，聽聞關店消息，Alan感到非常難過，這間店對他而言，不僅是一間餐廳，更是有深厚情誼，Monica與店員待他如好友，常收到店主親手製作點心。有次診所內電燈故障，還是Monica Fang的先生Nono Liu主動幫忙修復。

老主顧絡繹不絕的前來敘舊，表達他們對於關店決定的不捨，KTSF主持人周濼也是Ocha老主顧，聽到關店消息，剛下飛機就直奔餐廳，拉著Monica的手大喊不捨。

Monica表示，Ocha在地經營近20年，她看著許多孩子從小到出社會，放假時回到店裡用餐，看著社區人來人走，客人的人生故事流轉，雖不捨但也感謝在合適的時機放下經營，未來在南聖荷西的由先生Nono Liu經營的7 Noodles & Sizlling餐廳繼續為大家服務。

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