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蘋果推新功能 助家長守護青少年數位安全

記者徐蓓蓓╱庫比蒂諾即時報導
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蘋果推新功能 助家長守護青少年數位安全。（Canva AI 生成圖像）
蘋果推新功能 助家長守護青少年數位安全。（Canva AI 生成圖像）

蘋果公司近日宣布，將於今秋隨iOS 26等系統更新推出一系列兒童與青少年數位安全功能，包括強化兒童帳號管理、分享年齡範圍以供App調整內容、App Store全新年齡分級制度，以及通訊審核與裸露畫面偵測等措施，協助家長因應日益複雜的網路風險。

身為三名子女的母親，居住於山景城的陳怡安（Elaine Chen）表示，新功能讓她感到「終於不是單打獨鬥」。她說，13歲的女兒最近開始使用社群軟體，每天最擔心的就是她會接觸到奇怪的人或不適當內容，「如果家長可以事先審核孩子想聯絡的人、或設定年齡分級，讓我更放心。」

她對「分享年齡範圍」的設計表示肯定：「這個方式可以幫助應用程式自動調整內容，同時又不會暴露孩子的個資，對我們這些注重隱私的家庭來說非常重要。」

巴洛阿圖15歲的中學生Emily Wu表示，她認同某些安全設定的必要性，但也希望家長不要將所有App都當成危險來源。「有時候我只是想下載一個AI繪圖應用，但因為年齡分級過高被封鎖，會覺得很受限。」她說，希望家長能在設定上保持彈性，並與孩子討論而非強硬限制。

她也支持蘋果讓開發者更明確揭露應用是否包含聊天、廣告或用戶產生內容的作法，「這樣我自己在下載時也能更有判斷力。」

多年來，蘋果透過「Screen Time」、「Ask to Buy」等功能協助家長監督裝置使用，這次更新則更進一步將控制權、資料隱私與兒少安全進行整合。隨著AI生成內容、陌生人訊息與網路詐騙手法層出不窮，家長對兒童網路使用的關注已從單純「時間長短」擴展為「內容與互動對象」。

蘋果在公告中指出，所有新功能將於今秋隨免費系統更新上線，適用於支援的iPhone、iPad、Mac、Apple Watch與Apple TV裝置，並強調這些設計皆以「保護隱私為核心」。

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