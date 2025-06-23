我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯、長島出走潮搬去哪？全美最多人遷入城市TOP20

南加Trader Joe's新舊門市僅百步之遙 民眾驚喜

矽谷房市經歷寒冷春季 夏秋有望回調

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
在高利率、股市震盪與移民政策不確定性夾擊下，灣區房市在剛剛過去的春季正出現明顯降溫跡象。（Pexels）
在高利率、股市震盪與移民政策不確定性夾擊下，灣區房市在剛剛過去的春季正出現明顯降溫跡象。（Pexels）

在高利率、股市震盪與移民政策不確定性夾擊下，灣區房市在剛剛過去的春季正出現明顯降溫跡象，尤其以聖荷西－聖他克拉拉地區（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara）最為明顯。根據房地產網站Realtor.com最新數據，該區今年4月的待售住宅掛牌量年增67.6%，達到1859戶，創下自2016年有紀錄以來的同期新高。

而當地今年1月份待售住宅掛牌量只有795戶，新住宅掛牌量有962戶；2月份待售住宅掛牌量1059戶，新住宅掛牌量，1298戶；3月份待售房屋掛牌量1493戶，新住宅掛牌量，1668戶。新住宅掛牌量均高於代售住宅掛牌量100到200戶，顯示供不應求的賣方市場。

但到4月份，數字明顯反轉。待售住宅掛牌量達到1859戶，新住宅掛牌量卻只有1618戶；5月份待售住宅掛牌量達到2074戶，新住宅掛牌量只有1540戶。這說明在新增掛牌量之外，此前上市住宅的滯銷，提升了待售住宅的存量。於此同時，本地待售住宅上市時間中位數5月份也同比增長38.5%，達到27天。

針對這一現象，巴洛阿圖房地產經紀許大中（Spencer Hsu)表示，股市和關稅的不確定因素是導致這一現象的主要原因。他還提到移民政策的轉向，讓很多持H1B簽證為科技公司工作的買家對購房持觀望態度，不少大型科技公司的多輪裁員也是房市遇冷的原因之一。而這同時助推了租房市場的火熱。

不過許大中同時也指出，即使在目前的狀況下，不同層級的市場仍然差異懸殊。例如500萬美元以上的豪宅市場仍然非常火爆。

他認為，要歸功於近期的股市強勁回彈和AI熱潮造就的一批財富新貴。此外，熱門區域的獨立屋，熱度不減。他舉例自己代理的一處標價270萬的桑尼維爾3臥室獨立屋，僅僅一個周末就有45組買家前來看房。但表示總價在150萬左右，以公寓(condo)和聯排屋(townhouse)為主的入門級住宅則跌幅明顯。

目前，市場普遍期待在經過夏季的調整之後，矽谷房市在秋季回復到正常水平。

房地產 移民 灣區

上一則

台式悠茶餐廳Ocha撐過疫情 不敵房租上漲 六月底將歇業

下一則

蘋果推新功能 助家長守護青少年數位安全

延伸閱讀

高利率+買氣疲軟 金山房市降溫 這些地方好講價

高利率+買氣疲軟 金山房市降溫 這些地方好講價
房價不再只漲不跌 專家解析舊金山新趨勢

房價不再只漲不跌 專家解析舊金山新趨勢
新創公司「基因檢測」篩檢健康後代 矽谷掀風潮

新創公司「基因檢測」篩檢健康後代 矽谷掀風潮
打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地
矽谷空中計程車製造商Arche 業務重點轉向國防領域

矽谷空中計程車製造商Arche 業務重點轉向國防領域

熱門新聞

US NEWS公布本年度學校最新排名，史丹福大學表現突出。(美聯社)

US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6

2025-06-23 02:20
達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

歐巴馬指定秘境 美西最神秘紀念碑十年來首開放

2025-06-21 19:54
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50
由丁懿辰（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

2025-06-18 02:19
呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
由於周中生意過於低迷，灣區頂級新加坡-印尼餐廳SanDai宣布關閉。（取自Google Maps）

月租近三萬 灣區頂級新加坡印尼餐廳無奈關門

2025-06-21 13:38

超人氣

更多 >
減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪

減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪
車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？

車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？
3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準

3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空