矽谷房市經歷寒冷春季 夏秋有望回調

在高利率、股市震盪與移民政策不確定性夾擊下，灣區房市在剛剛過去的春季正出現明顯降溫跡象。（Pexels）

在高利率、股市震盪與移民 政策不確定性夾擊下，灣區 房市在剛剛過去的春季正出現明顯降溫跡象，尤其以聖荷西－聖他克拉拉地區（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara）最為明顯。根據房地產 網站Realtor.com最新數據，該區今年4月的待售住宅掛牌量年增67.6%，達到1859戶，創下自2016年有紀錄以來的同期新高。

而當地今年1月份待售住宅掛牌量只有795戶，新住宅掛牌量有962戶；2月份待售住宅掛牌量1059戶，新住宅掛牌量，1298戶；3月份待售房屋掛牌量1493戶，新住宅掛牌量，1668戶。新住宅掛牌量均高於代售住宅掛牌量100到200戶，顯示供不應求的賣方市場。

但到4月份，數字明顯反轉。待售住宅掛牌量達到1859戶，新住宅掛牌量卻只有1618戶；5月份待售住宅掛牌量達到2074戶，新住宅掛牌量只有1540戶。這說明在新增掛牌量之外，此前上市住宅的滯銷，提升了待售住宅的存量。於此同時，本地待售住宅上市時間中位數5月份也同比增長38.5%，達到27天。

針對這一現象，巴洛阿圖房地產經紀許大中（Spencer Hsu)表示，股市和關稅的不確定因素是導致這一現象的主要原因。他還提到移民政策的轉向，讓很多持H1B簽證為科技公司工作的買家對購房持觀望態度，不少大型科技公司的多輪裁員也是房市遇冷的原因之一。而這同時助推了租房市場的火熱。

不過許大中同時也指出，即使在目前的狀況下，不同層級的市場仍然差異懸殊。例如500萬美元以上的豪宅市場仍然非常火爆。

他認為，要歸功於近期的股市強勁回彈和AI熱潮造就的一批財富新貴。此外，熱門區域的獨立屋，熱度不減。他舉例自己代理的一處標價270萬的桑尼維爾3臥室獨立屋，僅僅一個周末就有45組買家前來看房。但表示總價在150萬左右，以公寓(condo)和聯排屋(townhouse)為主的入門級住宅則跌幅明顯。

目前，市場普遍期待在經過夏季的調整之後，矽谷房市在秋季回復到正常水平。