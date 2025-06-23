台式悠茶餐廳Ocha撐過疫情 不敵房租上漲 六月底將歇業

經營17年的台式悠茶餐廳Ocha宣布歇業，因租金大幅調整，店主Monica Fang決定營業至6月27日。（記者孫愛薇╱攝影）

經營17年的台式悠茶餐廳Ocha日前正式宣布在六月底歇業。餐廳在疫情 間曾獲在灣區 台裔家庭以團購支持度過難關，但不敵疫情後人力物料雙漲，以及租金 大幅調整，店主Monica Fang決定營業至6月27日。

2007年，Monica與先生Nono Liu來美，曾與人合夥日式餐廳，Monica對於台灣手搖飲情有獨鍾，先生也很喜愛喝珍奶，在2017年接下已營運多年位在山景城的台式悠茶餐廳Ocha。

餐廳剛接手，店內廚房食譜與流程未交接清楚，前三個月著實挑戰，幸有食品管理經驗的大嫂Doris Shen出手幫忙，一項一項菜品整理製作流程，夫妻倆常常早上9時到餐廳，晚上12時才回家。年幼孩子託給婆婆許秀美照顧，經過半年調整，在多位貴人相助下，餐廳營運終漸漸步上軌道。

2020年新冠疫情爆發，不少顧客擔心Ocha撐不過去。在居家隔離實施第一周，位在南聖荷西的台裔家庭組織號召團購Ocha餐點，區域內幾個家庭一起下單，無接觸家門取貨，一區又一區的台灣家庭號召起來，伸出援手，用實際購買支持灣區在地台灣小商家。Monica表示：「這對Ocha的幫助非常大，當時不能提供內用，客人也不願冒風險出來，只有用這種方式繼續經營下去」。

疫情中期，Monica接到矽谷科技大廠下單台灣珍珠奶茶禮盒，請Monica設計手作珍奶禮盒作為居家隔離時的團建活動。她將珍奶材料做成禮盒，一盒一盒台灣珍奶禮盒透過郵局寄送到全美甚至世界各地，Monica提供線上直播珍奶製作課，收到禮盒的員工能線上與團員一起作珍奶。

有台裔家庭無接觸團購取貨，及科技大廠珍奶禮盒單，Ocha撐過疫情最艱困期。然疫情後原物料與人力上漲，讓在地店家苦苦經營，房租大漲是讓Monica決定關上Ocha大門的最後一根稻草。即便顧客希望Monica以調漲售價作為替代方案，但上漲的租金帶來沉重經營壓力。