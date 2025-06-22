我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：伊朗若封鎖荷莫茲海峽 不僅等於自殺也害慘中國

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

聖荷西虛擬主播大會盛況空前 吸引全美數千粉絲參加

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
開幕式舞台歌舞表演時，出現台下粉絲有節奏應援的聲浪。（記者徐蓓蓓╱攝影）
開幕式舞台歌舞表演時，出現台下粉絲有節奏應援的聲浪。（記者徐蓓蓓╱攝影）

全美最大虛擬主播（VTuber）展會「OffKai Expo」於6月20日至22日在聖荷西McEnery會議中心登場，吸引逾5000名來自全美的粉絲參與，現場熱鬧非凡。

所謂虛擬主播，是指以動漫風格虛擬角色在網路上直播、互動、唱歌或遊戲的創作者，透過即時動作捕捉與聲音演出，打造獨特虛擬人設，深受Z世代與年輕觀眾喜愛。這一文化源於日本，近年迅速擴展至北美，並吸引多族裔創作者投入。

OffKai Expo自2022年創辦以來，致力於提供粉絲與創作者「面對面」互動的線下平台。今年規模大幅升級，展區總面積達4萬3000英尺，主辦單位預估將為聖塔克拉拉縣帶來超過1000萬美元經濟效益。

活動內容豐富，包括粉絲見面會、主舞台演唱會「OffKai LIVE」、女僕咖啡廳、動漫痛車展、Cosplay比賽、鍵盤愛好者聚會等。其中最受矚目的是與日本Bandai Namco Filmworks合作，首次於北美轉播人氣動畫「Love Live! Sunshine!!」的最終演唱會，讓美國粉絲同步參與這場跨國盛典。

OffKai的成長也展現亞裔社群的活躍參與，不僅有來自日本大型VTuber經紀公司如hololive production、V4Mirai的藝人，還有不少說中文或具有亞裔背景的獨立創作者、策展人與志工參與。

來自密爾比達的華裔粉絲張莉蓮說：「我從疫情期間開始追VTuber，這次活動就在聖荷西，能見到喜歡的創作者非常興奮，也讓我感受到社群的文化連結。」

活動組織者之一、藥劑師出身的鵬雲分享，他因關注Vshojo旗下主播Ironmouse而踏入VTuber世界。「她公開自己的健康問題，讓我作為藥師產生共鳴。」他認為，虛擬身份不僅是遮掩，反而讓人更能真實地表達自我。

一位不願公開真名的虛擬主播則說，自己起初是和朋友打賭開始嘗試VTuber創作，沒想到反而找到了適合自己的表達方式，「我的虛擬形象其實是我自我認同的延伸。」

虛擬主播周邊產品展會現場人潮洶湧。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
虛擬主播周邊產品展會現場人潮洶湧。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
Cosplay虛擬主播人物的與會者。（記者徐蓓蓓╱攝影）
Cosplay虛擬主播人物的與會者。（記者徐蓓蓓╱攝影）
裝扮成虛擬主播人物的與會者。（記者徐蓓蓓╱攝影）
裝扮成虛擬主播人物的與會者。（記者徐蓓蓓╱攝影）

日本 亞裔 聖荷西

上一則

黃曉茵獲提名屋崙港務局委員

下一則

US NEWS公布本年度學校最新排名 灣區學校成績亮眼

延伸閱讀

刺激住房建設 聖荷西批准逾千萬元建築稅費減免

刺激住房建設 聖荷西批准逾千萬元建築稅費減免
聖荷西增設5塊數位看板 可望帶進財源

聖荷西增設5塊數位看板 可望帶進財源
聖荷西通過新政策 禁遊民租露營車當住所

聖荷西通過新政策 禁遊民租露營車當住所
聖荷西爆發山火緊急疏散居民 幸已撲滅

聖荷西爆發山火緊急疏散居民 幸已撲滅
聖荷西墨西哥餐廳 被速食店取代

聖荷西墨西哥餐廳 被速食店取代

熱門新聞

呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
川普政府暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。圖為加州農場工人正在工作。(路透)

川普暫停突襲農場無證客 灣區人：虛假安全感

2025-06-16 15:43
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50
達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

歐巴馬指定秘境 美西最神秘紀念碑十年來首開放

2025-06-21 19:54
由丁懿辰（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

2025-06-18 02:19
洛斯蓋圖是波洛格魯專注的幾個富裕飛地之一。（谷歌地圖）

放棄航太業高薪 矽谷男靠「遺物銷售」賺大錢

2025-06-16 02:00

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
「輝煌軍事勝利」川普全國演說：美軍徹底摧毀伊朗核設施

「輝煌軍事勝利」川普全國演說：美軍徹底摧毀伊朗核設施
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創