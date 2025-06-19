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灣區空汙管理局擴大舊車回購　7月起每輛補助2000元

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
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灣區空汙管理局舊車回購,7月起每輛補助2000元。( Pexels)
灣區空汙管理局舊車回購,7月起每輛補助2000元。( Pexels)

為進一步改善空氣品質與減少溫室氣體排放，灣區空氣品質管理局（Bay Area Air District）近日公告，自7月1日起將擴大「舊車回購計畫（Vehicle Buy Back Program）」適用範圍，並將回購補助金提高至每輛2000元，鼓勵民眾主動報廢高污染舊車。

此次更新後，納入車輛年限將從1998年式擴大至2000年以前，只要車輛目前有有效登記、可正常行駛，並且過去兩年內登記於灣區地區，即有資格申請。若距離下一次排氣檢驗日不足60天，車輛還需通過排氣檢測。

根據官方說法，舊型車輛缺乏現代排放控制技術，排放量遠高於新車，是導致臭氧與細懸浮微粒污染的主因之一。自該計畫1996年啟動以來，已成功回收逾9萬5千輛舊車，避免數百萬磅污染物進入大氣，成效顯著。

在南灣工作的華人車主李先生表示，他的2000年本田車雖然仍能開，但已多次修理，油耗與排放都偏高，「之前並不知道主動報廢車輛會有補助。現在的確有動力考慮換車，對環保也好。」

也有華裔年長居民反映，儘管支持環保政策，但部分英文不熟或缺乏網路使用經驗的長者對申請程序感到困難。「我們社區有些老人在開90年代的車，現在符合條件了，卻不知道怎麼申請，」南灣居民張女士說，「政府應該考慮提供中文說明或與華人社團合作宣導。」

空氣管理局鼓勵符合條件的車主提早了解申請條件，可上網查詢申請流程、所需文件與授權拆解站名單。若有語言障礙，可洽社區中心、圖書館或非營利單位協助處理。

灣區 華人 本田

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