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克拉克首戰金州女武神 台裔球員陳紫柔有望首次登場

記者王子涵╱舊金山即時報導
WNBA球星克拉克上賽季被評為美聯社年度最佳女運動員。(美聯社)
WNBA球星克拉克上賽季被評為美聯社年度最佳女運動員。(美聯社)

舊金山灣區WNBA主隊金州女武神（Golden State Valkyries）於周四晚在大通中心（Chase Center）主場迎戰印第安納狂熱隊（Indiana Fever），雙方展開史上首次交鋒。此役備受矚目原因無他，正是狂熱隊當家明星控衛克拉克（Caitlin Clark）首度來到灣區出賽，同時也是她生涯首次對上女武神隊。

目前兩隊戰績接近，狂熱隊以6勝5敗略佔上風，女武神隊則為5勝6敗。克拉克日前從傷勢中復出後連續兩戰繳出亮眼表現，分別攻下32分與20分，另有9次與6次助攻，三分命中率高達55%，火力驚人。

相較之下，金州女武神隊雖為本季擴編新軍，但表現已超越外界預期。球隊近期曾拉出三連勝佳績，包括擊敗聯盟強隊拉斯維加斯王牌隊與西雅圖風暴隊，不過上場比賽以71比80不敵達拉斯之翼，球隊仍處於節奏調整階段。

日裔總教練中瀨（Natalie Nakase）賽前表示：「我們需要回到高強度防守與拼搶的本色，每一球都不能鬆懈。」

為應對克拉克的進攻威脅，女武神隊預計將苦戰防守（Grind-it-out），主打區域聯防並加強三分線外的壓迫。後場防守主力布頓（Veronica Burton）、索頓（Kayla Thornton）與海斯（Tiffany Hayes）將輪番對位，試圖壓制對手的進攻節奏。

在主力對位方面，索頓目前平均每場貢獻14.6分與7.2籃板，是球隊得分與籃板雙料領袖；布頓則有11.2分與5.4助攻，為防守克拉克的關鍵人物。此外，克拉克與女武神後衛馬丁（Kate Martin）為愛荷華大學時期的隊友。

本場比賽另一大亮點，是台裔後衛陳紫柔（Kaitlyn Chen）有望迎來WNBA例行賽生涯初次登場。陳紫柔於今年4月以第三輪被金州女武神隊選中，成為首位獲選進入WNBA的台裔球員。季前熱身賽中曾短暫上場，隨後被球隊裁撤，期間轉戰3對3籃球聯盟（3XBA）。本周她重新簽約回歸女武神隊，預計填補多名歐洲球員出國參賽所留下的人手空缺。

陳紫柔成長於南加州聖瑪利諾，父母來自台灣。她高中時期創下校史得分、籃板與助攻紀錄，並入選為四星高中球員。她在普林斯頓大學連續三年帶領球隊奪下常春藤聯盟冠軍，畢業後赴康乃狄克大學（UConn）就讀研究所，並在2025年與明星後衛布克爾絲（Paige Bueckers）聯手奪得NCAA全國冠軍，成為史上首位奪得該項榮耀的台裔球員。

如今再度重返WNBA，陳紫柔將為球隊補上即將缺陣的戰力空缺。（取自金州女武神網站...
如今再度重返WNBA，陳紫柔將為球隊補上即將缺陣的戰力空缺。（取自金州女武神網站）

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