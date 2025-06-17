Stonestown新添兩家亞洲餐廳 小籠包和法越餐豐富食客選擇

丁懿程說：「我自己有兩個小孩，一個兩歲半，一個六個月。我希望提供給客人的食物，是我也願意給自己孩子吃的，這是我們對品質的堅持。」（記者王子涵╱攝影）

位於舊金山 日落區的Stonestown Galleria購物中心，兩家最新入駐的亞裔 風格餐廳17日舉行開業剪綵儀式：主打台式小籠包的「逸品湯包」（Supreme Dumplings），以及越法融合餐廳「Le Soleil」。兩家餐廳的餐食不僅為當地居民與遊客提供更多元的飲食選擇，也為正在復甦中的舊金山經濟注入新動力。

逸品湯包由來自西雅圖的台裔創業者丁懿程（Brandon Ting）創立，舊金山店是品牌進軍加州的第一步。餐廳擁有約100個座位，店面設計現代、溫馨，主打手工現包的小籠湯包、生煎包與多樣正宗的台式菜。

「我們最受歡迎的是豬肉小籠包，皮薄湯多，一籠八顆，售價13元。」丁懿程表示，「另一道特色是『拇指生煎包』，是迷你版的生煎小包，湯汁飽滿。吃的時候要小心，裡面真的很燙。」

菜單上還包括蛋白野菌菇炒飯、招牌擔擔麵，以及丁懿程特別推薦的四川風味麻辣小籠包。這些菜色是由曾任台北W Hotel行政主廚的大廚團隊設計，融合傳統與創新風味。

「我在台北出生，來美國後發現很難吃到地道的亞洲料理，這促使我創業。我不想為了迎合美國市場去改變亞洲食譜的味道。」丁懿程說。他強調，忠於傳統反而讓餐廳獲得更多當地食客的支持，「這讓我對亞洲文化感到非常驕傲。」

舊金山市長羅偉 （London Breed）到場祝賀。他說：「今天我來到這裡的第一個感覺就是『我餓了』，我想這裡就是對的地方。我們非常高興看到逸品湯包與Le Soleil共同進駐Stonestown商場。今天是周二下午一時，但整個商場非常熱鬧，這正說明舊金山正在復甦。」

羅偉強調市府將繼續支持中小商業發展，為創業者與業主打造更友善的營商環境。「我們與市議會攜手合作，讓經營餐廳不再困難，讓創業者願意選擇舊金山。」

華裔市議員陳小焱（Chyanne Chen）也出席活動並用國語致詞：「Stonestown所處社區亞裔人口眾多，這座商場正逐步轉型為一個家庭友善、文化融合的社區中心。我幾乎每周都來這裡，現在不只是購物，更是用餐與社交的地方。」

羅偉讚揚Le Soleil長年在Clement街經營，如今拓展至Stonestown是對舊金山社區價值的肯定。「感謝你們選擇在這裡繼續紮根，讓我們的社區更加豐富。」

丁懿程坦言，創業過程並不容易。疫情前首次來實地踩點時，車窗就被砸，員工電腦全部失竊；疫情導致裝修工程大大延期；再到施工成本必須配合工會標準而大幅增加。「本來預計去年12月開幕，結果一路拖到現在。」丁懿程說。

儘管如此，丁懿程對舊金山仍充滿信心。「我們相信這裡的居民會認同我們餐廳所傳遞的文化與價值，這也是我們堅持下去的原因。」

逸品湯包目前雇用約50至60名員工，包含許多學生與初次進入餐飲業的新人。「我們有完整的培訓流程，希望讓每一位員工都能充滿驕傲地來工作。有些員工甚至會帶父母、伴侶來用餐，讓我們感到很欣慰。」

餐廳設有半開放式廚房，顧客可清楚觀看小籠包的製作過程。丁懿程說：「我自己有兩個小孩，一個兩歲半，一個六個月。我希望提供給客人的食物，是我也願意給自己孩子吃的，這是我們對品質的堅持。」