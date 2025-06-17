羅偉推全美領先癌症篩檢，為舊金山消防員築起健康防線。（記者李怡╱攝影）

為了守護第一線消防員的健康，舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）宣布，將在其最新預算案中投入50萬美元，啟動全市首個「消防員癌症 預防篩檢試點計畫」，期望透過早期檢測，降低消防員因執勤暴露於有毒物質而罹患癌症的風險，挽救更多寶貴生命。

這項創新試點計畫將由舊金山消防局（SFFD）負責執行，並以舊金山消防員癌症預防基金會（SFFCPF）多年來的成功經驗為基礎，為年滿40歲、服務至少5年以上的現役消防員提供高階影像掃描與篩檢服務，補足一般保險未涵蓋的部分。

羅偉強調，強化消防局、支持應變人員及保障社區安全與健康，是他上任以來的重點施政方向之一。他上任第二天就任命了現任消防局長克里斯本(Dean Crispen），並接連推動消防車隊汰換、緊急應變能力提升，以及「ReadySF」防災宣導活動等措施。

「當大家遇到危險時，消防員卻是逆向而行、守護城市的無名英雄，現在輪到我們來守護他們的健康。」羅偉表示，癌症早期發現能大幅提升存活率，市府投入這筆資源，就是要向全市消防員表達最深的敬意與支持。

消防局長克里斯本表示，癌症已成為消防員最嚴重的職業威脅之一，「我們時常需要參加同袍的葬禮或病房探視，這項篩檢預算將為我們帶來改變的希望。」

為了確保計畫永續，羅偉市長將與市議會主席孟達文（Rafael Mandelman）、第一區議員陳詩敏（Connie Chan）、第三區議員李爾德（Danny Sauter）合作推動立法，並透過募款及企業捐款擴大經費來源。市府未來一年也將與國際消防員協會Local 798、SFFCPF及消防局密切合作，完善計畫設計，並訂下成效評估機制，預計未來有機會擴大執行規模，造福更多應變人員。

根據全美研究，消防員罹癌機率比一般人高出9%，死亡率則高出14%。過去20年，舊金山已有超過300名消防員因癌症殉職。SFFCPF主席史蒂法尼(Tony Stefani)指出：「癌症已成為消防員殉職的最大原因。篩檢與預防是唯一的解方，我們很欣慰市府這次能將預防經費列入預算，對全體消防員來說是極大的鼓舞。」

消防員工會Local 798副會長格布勒(Sam Gebler）則感謝羅偉的領導與重視：「羅偉是首位真正正視消防員癌症危機的市長，這筆經費對拯救生命意義重大，消防員們感激在心。」

孟達文強調：「消防員每天冒著生命危險守護我們，現在輪到我們守護他們。」

市議員陳詩敏則指出，篩檢不僅保護消防員本身，也能降低其家屬接觸二次汙染的風險。