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台對美貿易1114億元 第一波談判期限在即 矽谷台商面臨挑戰

記者江碩涵／聖荷西即時報導
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「僑台商產業傾聽之旅」座談與會者包含北加州台灣工商會、舊金山灣區台灣商會、世華工商婦女企管協會北加州分會、矽谷台美產業科技協會、北美台灣工程師協會、全球玉山科技協會、矽谷美華科技商會代表，許多代表也分享關稅政策對各自產業的影響並提出具體建議。（記者江碩涵／攝影）
「僑台商產業傾聽之旅」座談與會者包含北加州台灣工商會、舊金山灣區台灣商會、世華工商婦女企管協會北加州分會、矽谷台美產業科技協會、北美台灣工程師協會、全球玉山科技協會、矽谷美華科技商會代表，許多代表也分享關稅政策對各自產業的影響並提出具體建議。（記者江碩涵／攝影）

川普總統4月初延後對等關稅寬限90天，限期到7月8日，距離期限已不到一個月。僑委會委員長徐佳青近期造訪矽谷灣區時表示，台灣是美國第七大貿易夥伴，台美雙邊貿易高達1,579億美元，尤其台灣是外貿導向國家，政府相當重視關稅問題，目前也正努力進行，她鼓勵台商，變局中總有輸有贏，但「贏家永遠是超前部署的人」。

徐佳青6月16日凌晨抵達舊金山灣區，中午與多位矽谷灣區台商、商會社團代表及僑務委員進行「僑台商產業傾聽之旅」座談。徐佳青表示，台灣對美國出口金額1,114億美元，是美國第七大貿易夥伴，7月8日在即，雙方一定會談出一個具體的結論，也確實有一些方向在進行。

她分析，第一輪談判以四個國家為主，除了日本、韓國外，就是台灣和越南，這四國在全球供應鏈產業分工中，剛好扮演上、中、下游的產業供應鏈角色，也將成為其他國家與美談判的典範，尤其台灣對美國的經貿投資持續上升，台積電3月也宣布有意增加1,000億美元投資在美國先進半導體製造，台積電有一整條產業供應鏈，未來也將帶動供應鏈廠商赴美。

徐佳青15日在德州達拉斯參與北美洲台灣商會聯合總會活動。她分享，近期也有許多台商到德州布局發展，從長榮航空直飛達拉斯就可看出商機，且政府也將在休士頓市中心興建「Taiwan Tower 」打造台美企業雙向一站式服務，這塊地剛好是以前中油的土地，於是台灣與市府合作進行開發案。

她表示，這些趨勢與概念，都可以顯示台灣努力地協助美國製造業重新回美國建構，也帶動台灣企業來美國跨國投資，包括「美台快速雙重稅收減免法案」也已在眾議院通過。她說，台灣的企業都很靈活，也都準備好了，台灣不缺資金也不缺技術，但需要公平、合理的關稅制度，這也是努力正在進行的部分。

日前舊金山紀事報報導，丕優研究中心（Pew Research Center）報告指出，亞裔家庭收入中位數中，最富裕的族群，第二高的是台灣裔家庭，中位數為22萬7000美元。徐佳青開玩笑地說，這也難怪川普開口閉口都說台灣很有錢。

徐佳青分析，台灣到美國的新移民的確擁有比較高的社會背景，無論是教育或經濟投資的能力，都比其他族裔來得高，加州又是台僑人口最多的一州，因此相當重視台商的在地經驗與分享。她也鼓勵台商，在變局中尋找彈性與出路，總是有人是贏家、有人是輸家，但「贏家永遠是超前部署的人。政府願與僑台商肩並肩，因應挑戰，為台灣產業創造更具韌性與國際競爭力的未來。

「僑台商產業傾聽之旅」座談與會者包含北加州台灣工商會、舊金山灣區台灣商會、世華工商婦女企管協會北加州分會、矽谷台美產業科技協會、北美台灣工程師協會、全球玉山科技協會、矽谷美華科技商會代表，許多代表也分享關稅政策對各自產業的影響並提出具體建議。

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