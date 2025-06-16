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Chick-fil-A灣區新址在密爾布瑞

記者王子涵╱舊金山即時報導
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知名炸雞店Chick-fil-A即將進駐密爾布瑞開設新分店，鄰近該市的BART與Caltrain車站。（取自Chick-fil-A官網）
知名炸雞店Chick-fil-A即將進駐密爾布瑞開設新分店，鄰近該市的BART與Caltrain車站。（取自Chick-fil-A官網）

知名炸雞店Chick-fil-A即將進駐密爾布瑞（Millbrae）開設新分店，鄰近該市的BART與Caltrain車站。

這家分店於18日（周三）上午7時正式開幕。開幕當天，凡穿著「牛」造型服飾的顧客，可在店內兌換一份免費的主餐。根據Chick-fil-A說法，「無論是一整套牛造型服裝，或是簡單的牛斑點配件，各年齡層的顧客都歡迎一起參與這場趣味活動。」

這家新餐廳由來自沙加緬度的馬丁（Caitlin Martin）擔任店主與營運負責人。根據Chick-fil-A店方表示，新分店為密爾布瑞市帶來了90個工作機會。

馬丁表示：「作為Chick-fil-A大家庭的一員已有十多年，能在密爾布瑞開設首家分店，我深感榮幸。」

居住在附近的華人居民張先生表示，密爾布瑞的Bart車站在疫情時期得到翻新，旁邊也新建了辦公樓以及公寓設施，帶來大量年輕的居民。「附近有一家In-and-Out漢堡店，在晚上8點開始，便大排長龍。」張先生說，「在Drive-through排隊的汽車，一直排出了廣場，十分火爆。」

張先生表示，附近的中式快餐店Panda Express也在近期開張，圍繞Bart車站的商業圈正在慢慢建成。

餐廳營業時間為周一至周四上午7時至晚上10時，周五與周六營業至晚上11時。周日則照慣例休息，不對外營業。

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