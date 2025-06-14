我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗議聲中…川普79歲生日實現閱兵夢 6600兵力震撼華府

在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶

北加屋崙「不要國王」華埠中心出發 亞裔代表領軍

記者陳曉峰 / 屋崙即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上萬人14日參加屋崙「不要國王」(No Kings)和平示威遊行與集會，從華埠中心出發。（記者陳曉峰／攝影）
上萬人14日參加屋崙「不要國王」(No Kings)和平示威遊行與集會，從華埠中心出發。（記者陳曉峰／攝影）

上萬人14日參加屋崙「不要國王」(No Kings)和平示威遊行與集會。反對總統川普的一系列動作，也反對為川普慶祝生日舉行的閱兵。示威人群從華埠陳煥瑛公園出發，一路沿華埠中心8街，走到Broadway上，再到屋崙市府小川廣場集會。亞裔社區多位領袖發言，包括屋崙第二區市議員王夏琳（Charlene Wang）、美國亞太裔進步聯盟（AAPA）主席彭一玲（Elaine Peng）、屋崙華促會主席（OCIC）莊錦鎮。

上萬人14日參加屋崙「不要國王」(No Kings)和平示威遊行與集會，從華埠中...
上萬人14日參加屋崙「不要國王」(No Kings)和平示威遊行與集會，從華埠中心出發。（記者陳曉峰／攝影）

川普第二任爭議不斷。包括挑起貿易戰，凍結大學和科研機構撥款。最近讓移民和海關執法局（ICE）在Home Depot賣場搜捕無證移民，引起洛杉磯抗議，越過紐森調動國民警衛隊，平定所謂暴動。而紐森表示，加州和地方警力足夠應對遊行中出現的暴力行為。

遊行人群從陳煥瑛公園整裝出發，打著各種嘲諷川普的口號，呼籲不要獨裁和國王。有部分華埠商家擔心遊行可能造成治安隱患，一度短暫關門，或用木板將門封住。但記者發現，遊行人群頗為平和，並未出現暴力舉動。

前聯邦眾議員、屋崙市長芭芭拉·李表示，感謝華埠社區和移民社區，「今天所有到場的人，提醒我們的國家是個民主國家，容不得國王存在。今天，我們與移民社區站在一起。與那些明白我們有權利抗議、有權利確保政府不違法、不違背憲法、不破壞法律的人站在一起。」

屋崙華促會主席莊錦鎮。（記者陳曉峰／攝影）
屋崙華促會主席莊錦鎮。（記者陳曉峰／攝影）
美國亞太裔進步聯盟（AAPA）主席彭一玲。（記者陳曉峰／攝影）
美國亞太裔進步聯盟（AAPA）主席彭一玲。（記者陳曉峰／攝影）

她強調，將和平抗議，捍衛憲法權利，保護民主，「我們不允許獨裁者在民主國家存在，不會讓這個偉大的國家淪為專制政權。」

王夏琳說，川普聲稱要通過打擊移民來保護美國，但他所做的卻是將美國變成許多移民冒著生命危險逃離的專制國家。沒有正當程式，壓制異議，派遣武裝力量進入民用社區。「這不是安全，這不是自由。這是戴著紅色帽子專制的暴政。那麼我們該怎麼辦？我們抵抗，但要紀律嚴明、有策略且充滿關懷。」

彭一玲表示， 每個人或許只是滄海一粟，但團結起來，就是浩瀚的海洋。「今天，我們如洶湧波濤般崛起，大聲宣告：美國屬於人民，而非君主。此刻，全美各地，從屋崙到紐約，從華埠到美國腹地，人民正齊心協力，共同崛起。」

上萬人14日參加屋崙「不要國王」(No Kings)和平示威遊行與集會，從華埠中...
上萬人14日參加屋崙「不要國王」(No Kings)和平示威遊行與集會，從華埠中心出發。（記者陳曉峰／攝影）
聯邦眾議員葉婷芳。（記者陳曉峰／攝影）
聯邦眾議員葉婷芳。（記者陳曉峰／攝影）

莊錦鎮說，40年前他逃離馬科斯獨裁政權，為了自由與尊嚴從菲律賓來到美國，選擇成為公民。他相信美國保障言論、信仰、投票與抗議自由，讓人能免於恐懼地生活。但今天，許多移民仍因身份問題而活在恐懼中，不敢出門、上班或看醫生。這讓他想起戒嚴時期的壓迫。他說，自由不該取決於身份檔，而應建立在正義與人性之上。美國屬於人民，而不是某個強人，沒有國王，只有人民。

聯邦眾議員葉婷芳（Lateefah Simon）表示，這片土地上不會有國王。「我們帶著抗議和政策而來，帶著真理的詩篇而來。沒有王冠能拯救你們，沒有恐懼能擊垮我們，我們絕不會向暴君下跪，將並肩而立。手挽手，向他們展示灣區的美麗。展示彼此之間的力量與愛。」

屋崙市長芭芭拉李演講。（記者陳曉峰／攝影）
屋崙市長芭芭拉李演講。（記者陳曉峰／攝影）
屋崙第二區市議員王夏琳。（記者陳曉峰／攝影）
屋崙第二區市議員王夏琳。（記者陳曉峰／攝影）

移民 屋崙 華埠

上一則

台灣教育部攜手庫比蒂諾圖書館 矽谷推廣兒童華語文

延伸閱讀

抗議聲中…川普79歲生日實現閱兵夢 6600兵力震撼華府

抗議聲中…川普79歲生日實現閱兵夢 6600兵力震撼華府
川普稱中生在美大學發展共產黨組織 中網民諷：又改口

川普稱中生在美大學發展共產黨組織 中網民諷：又改口
川普早想拿加州開刀 紐森想進白宮先過洛城這關

川普早想拿加州開刀 紐森想進白宮先過洛城這關
克宮：普亭和川普通話 願扮演以色列和伊朗調停角色

克宮：普亭和川普通話 願扮演以色列和伊朗調停角色
川普發布行政命令 就日鐵收購美鋼達成國安協議

川普發布行政命令 就日鐵收購美鋼達成國安協議

熱門新聞

Costco將為金鑽會員提供更早的服務。（記者龔玥╱攝影）

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

2025-06-08 19:22
Connie Bai在中谷擁有一棟度假屋，在她放上YouTube的影像中，中央谷杏花怒放的景觀美不勝收。(翻攝自YouTube)

華裔移民買三套房 滾出240萬元財富

2025-06-08 02:18
本周末一場包括7000多人，延綿7哩地以上的抗議活動正在矽谷南灣醞釀中。（取自「不要國王」聯盟網站）

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動

2025-06-10 20:06
位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時。（記者王子涵╱攝影）

門店年均營業額2740萬 鼎泰豐膺全美最盈利連鎖餐廳

2025-06-11 02:19
屢遭拖延的士德頓弒妻案中13歲兒子出庭，作證目睹父親八年前在家中刺死母親。（取自Pexels）

母慘死浴室藏屍垃圾桶 兒目睹全程8年後法庭對質父

2025-06-12 15:54
疫情爆發後，房地產市場發生翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。(homes.com)

HOA飆漲保費爆表 舊金山康斗住不起還賣不掉

2025-06-14 19:48

超人氣

更多 >
4大星座是人生勝利組 金牛天生自帶「吸錢錢體質」

4大星座是人生勝利組 金牛天生自帶「吸錢錢體質」
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
華女莫名收大筆HOA欠款 一查竟是...

華女莫名收大筆HOA欠款 一查竟是...
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
槍殺眾議員嫌犯曾受華茲任命 車上有「不要國王」標語

槍殺眾議員嫌犯曾受華茲任命 車上有「不要國王」標語