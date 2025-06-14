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台灣教育部攜手庫比蒂諾圖書館 矽谷推廣兒童華語文

記者江碩涵／庫比蒂諾即時報導
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台灣教育部連續三年專款支持暑期圖書館人流高峰，向這座匯聚全球科技人才的城市，展現正體字的魅力，由老師汪敏娟授課。（主辦單位提供）
台灣教育部連續三年專款支持暑期圖書館人流高峰，向這座匯聚全球科技人才的城市，展現正體字的魅力，由老師汪敏娟授課。（主辦單位提供）

為持續在美國科技重鎮矽谷推廣台灣正體字華語文教育，駐舊金山經文辦事處與庫比蒂諾市立圖書館再度攜手，6月7日起正式展開八堂「暑期兒童華語文課」。首堂課吸引31位學生參加，為矽谷灣區華語非母語學童打開一扇通往正體中文與台灣文化之門。

台灣教育部連續三年專款支持暑期圖書館人流高峰，向這座匯聚全球科技人才的城市，展現正體字的魅力，並吸引更多家庭認識台灣。

開課儀式在6月14日下午2時舉行，兒童華語文課專為生活在矽谷的9至14歲（換算約為3至8年級）、無華語基礎的學生設計，全程免費。每堂課均設有獨立的生活化主題，各課程無連貫性，搭配書法觀摩體驗、遊戲及其他活動，讓兒童輕鬆、無壓力享受華語學習的樂趣。

駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組組長董慶豐表示，希望藉由在圖書館舉辦的暑期課程，不僅為孩子們提供一個充滿樂趣的華語學習環境，更期望透過八堂課的宣傳，激發更多矽谷朋友對台灣的興趣，進而促成未來的文化、教育交流及吸引矽谷科技家庭來臺灣觀光旅遊。

矽谷灣區的主流學區、洛斯蓋圖-薩拉度加高中學區（LGSHSD）委員會副主席曾景琳（Katherine Tseng）受邀出席開課儀式，她鼓勵所有參與的學生，放開心胸，輕鬆、愉快地享受學習正體中文及獨特台灣文化的過程。

為持續在美國科技重鎮矽谷推廣台灣正體字華語文教育，駐舊金山經文辦事處與庫比蒂諾市...
為持續在美國科技重鎮矽谷推廣台灣正體字華語文教育，駐舊金山經文辦事處與庫比蒂諾市立圖書館再度攜手，6月7日起正式展開八堂「暑期兒童華語文課」。（主辦單位提供）
為持續在美國科技重鎮矽谷推廣台灣正體字華語文教育，駐舊金山經文辦事處與庫比蒂諾市...
為持續在美國科技重鎮矽谷推廣台灣正體字華語文教育，駐舊金山經文辦事處與庫比蒂諾市立圖書館再度攜手，6月7日起正式展開八堂「暑期兒童華語文課」。（主辦單位提供）
駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組組長董慶豐（右二）、洛斯蓋圖-薩拉度加高中學區（...
駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組組長董慶豐（右二）、洛斯蓋圖-薩拉度加高中學區（LGSHSD）委員會副主席曾景琳（Katherine Tseng，右一）及老師汪敏娟（左二）及家長合影。（主辦單位提供）

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