台灣教育部攜手庫比蒂諾圖書館 矽谷推廣兒童華語文

台灣教育部連續三年專款支持暑期圖書館人流高峰，向這座匯聚全球科技人才的城市，展現正體字的魅力，由老師汪敏娟授課。（主辦單位提供）

為持續在美國科技重鎮矽谷 推廣台灣正體字華語文教育，駐舊金山 經文辦事處與庫比蒂諾市立圖書館再度攜手，6月7日起正式展開八堂「暑期兒童華語文課」。首堂課吸引31位學生參加，為矽谷灣區 華語非母語學童打開一扇通往正體中文與台灣文化之門。

台灣教育部連續三年專款支持暑期圖書館人流高峰，向這座匯聚全球科技人才的城市，展現正體字的魅力，並吸引更多家庭認識台灣。

開課儀式在6月14日下午2時舉行，兒童華語文課專為生活在矽谷的9至14歲（換算約為3至8年級）、無華語基礎的學生設計，全程免費。每堂課均設有獨立的生活化主題，各課程無連貫性，搭配書法觀摩體驗、遊戲及其他活動，讓兒童輕鬆、無壓力享受華語學習的樂趣。

駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組組長董慶豐表示，希望藉由在圖書館舉辦的暑期課程，不僅為孩子們提供一個充滿樂趣的華語學習環境，更期望透過八堂課的宣傳，激發更多矽谷朋友對台灣的興趣，進而促成未來的文化、教育交流及吸引矽谷科技家庭來臺灣觀光旅遊。