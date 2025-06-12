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聯邦法官裁定 川普下令國民兵進入洛杉磯屬非法

本報訊
聯邦法官12日裁定，總統川普下令數千名國民兵進入洛杉磯街頭鎮壓抗議移民突襲的行為是非法的。(歐新社)
聯邦法官12日裁定，總統川普下令數千名國民兵進入洛杉磯街頭鎮壓抗議移民突襲的行為是非法的。(歐新社)

聯邦法官12日(周四)裁定，總統川普下令數千名國民兵進入洛杉磯街頭鎮壓抗議移民突襲的行為是非法的。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，在舊金山聯邦法院進行了 70 分鐘的聽證會後，法官布雷耶(Charles Breyer)批准了加州政府申請的臨時限制令。加州認為，川普派遣軍隊前往洛杉磯接管通常由當地執法部門負責的警務職責，超越了總統的權限。

布雷耶在裁決中寫道，川普政府「單方面行使聯邦權力，可能嚴重損害聯邦和州政府之間的憲法權力平衡，並為未來的國內軍事活動開創一個危險的先例」。

法官表示，川普的行為違法，「既超出了他的法定權限，也違反了美國憲法第十修正案。因此，他必須立即將加州國民警衛隊的控制權交還給加州州長。」

布雷耶將執行期限推遲至周五(13日)中午，讓川普有機會向更高一級法院尋求進一步的暫緩執行。

州長紐森表示，布雷耶法官的裁決是民主的勝利。

「我希望這是一個開始，這個國家新的一天，」紐森在裁決後於舊金山舉行的記者會上表示，「我們反對過度擴張。我們反對總統的獨裁傾向，他突破了界限，突破了極限。」

他說，到13日中午，國民兵重新部署，「恢復川普徵用他們之前的工作。他們將返回邊境安全部門並開展緝毒工作。」

川普 加州 舊金山

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