加州起訴川普政府 阻擋電動車政策

舊金山米慎區20個位置的充電站時常滿員，充電還需排隊等候，體現市民更換電車的力度。（記者李怡╱攝影）

據加州 州長辦公室12日向本報發佈的新聞稿表示，在美國總統川普 6月12日簽署國會通過的決議、撤銷加州電動車 銷售規定後，加州州長紐森（Gavin Newsom）隨即宣布提告，與州檢察長邦塔（Rob Bonta）、加州空氣資源委員會聯手，對聯邦政府正式提起訴訟。

這場法律戰，正是圍繞加州標誌性的氣候政策展開。該政策原訂於2035年前逐步淘汰燃油車，推動所有新車全面電動化，是全美最先進的清潔交通目標之一。川普政府則援引「國會審查法案」（Congressional Review Act），試圖取消這項規定，並同時阻撓其他減少污染的類似措施。

新聞稿稱，邦塔表示：「我們早就說過，只要聯邦政府干預我們的清潔空氣標準，我們就會上法庭追責，今天我們要兌現承諾。」

紐森不僅宣布提告，還同步簽署一項新的行政命令，強化加州未來的清淨能源路線圖，預示這場政治與環保之爭，將延伸至更多政策領域。

這場法律攻防不只是政治角力，也直接影響到許多華人家庭與小企業主的日常選擇。居住在北加州的華人車主陳太太表示：「我們家兩輛車都是油車，原本打算兩三年內換成電動車。要是政策一變、補助沒了，電動車還會不會那麼划算？」

而在灣區經營車行的林先生則說，過去兩年電動車需求明顯上升，但政策不確定性增加，讓進貨與銷售策略變得更保守。「政府每變一次方向，小商業都得重新評估，不知道下一步會不會又要回到油車時代。」

川普此舉也引起各界爭議。有環保團體批評此舉是「政治操作」，意圖阻撓州級自主減排努力；而保守派人士則支持聯邦統一標準，認為加州過於激進、對車主造成負擔。