舊金山警局試用AI 市民憂心透明度與準確性

警局試用AI撰寫報案紀錄，民權團體憂心透明度與準確性。（記者李怡╱攝影）

舊金山 面對警力不足與文書負擔沉重的雙重壓力，舊金山警察局（SFPD）正積極導入人工智慧(AI )技術，期望提高執法效率。最新動作是測試一款名為「Draft One」的AI軟體，該系統可從警員隨身攝影機錄音中擷取資訊，自動撰寫報案紀錄草稿。

根據警方資料，自上月啟用以來，目前已有54名駐守於中央與南區警局的員警使用這一工具，應用範圍限於處理交通罰單或輕罪案件，不包含家庭暴力、性侵或酒駕等敏感事件。警方亦強調，迄今尚無涉及逮捕行動的案件由AI撰稿。

警局發言人表示，導入Draft One的目的，是讓警員能減少時間耗費在文書上，將更多精力投入社區巡邏與即時應變。這也反映出SFPD近年逐步導入新科技的趨勢，包括無人機、車牌辨識器與交通監視系統等。

但是AI參與執法也引發民權組織的高度關注。美國公民自由聯盟（ACLU）擔憂，AI自動撰寫的報告可能存在錯誤風險，進而影響案件判定、民眾權益與警方問責機制。他們呼籲市府與執法部門在擴大使用前，應建立更完善的監督與稽核流程。

舊金山市民對警局導入AI撰寫報案紀錄的反應略顯擔心。

市民李文強表示：「我本身是工程師，對AI技術並不陌生。我理解警力短缺的問題，也相信科技有助於提升效率，但這是警方紀錄，不是普通文件，出錯會影響人的自由甚至官司結果。希望市府能確保這套系統被妥善監督，不要只是為了追科技潮流而犧牲公民權益。」

市民張雅婷表示：「說實話我有點擔心。以前我們就聽過警察紀錄出錯。現在換成機器來寫，萬一AI理解錯了、或者故意省略什麼，那一般市民怎麼知道真相？尤其對少數族裔社區來說，我們更需要透明、公平的執法，而不是冷冰冰的機器做決定。」

除了舊金山，目前包括聖馬刁、東巴洛阿圖與金爾市等加州 城市也已啟用Draft One。隨著AI技術快速滲透基層執法作業，如何在效率與公正之間取得平衡，成為城市管理者與公民社會必須共同面對的新課題。

對於關心執法公正與公共安全的海外華人社群而言，這項試驗性計畫不僅關乎技術創新，更牽動著司法程序的透明度與信任感。隨著此類AI工具逐步擴大使用範圍，其實際效能與潛在風險，值得持續關注。