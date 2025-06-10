蘋果程式設計賽 南加大三生受野火啟發設計災害應變程式

Marina lee獲獎後第一時間在LinkedIn平台分享了自己的喜悅。（取自LinkedIn平台）

Swift Student Challenge 是 App le 每年舉辦的程式設計競賽，邀請全球學生以直覺易學的 Swift 語言在 Xcode 中打造互動式 App Playground，激發創意與技術潛能。今年共有來自38個國家與地區的350名入圍作品，其中50位傑出獲獎者已獲邀至 Apple Park，參加6月9日至11日舉行的全球開發者大會（WWDC）。

南加州大學 大三生 Marina Lee 以其專為長者與弱勢族群打造的「EvacuMate」應用程式脫穎而出，獲得機會親赴現場與 Apple 工程師交流，分享她在災難應變領域的獨到見解與設計理念。

Marina 生長於洛杉磯，自小便耳濡目染加州的野火威脅。今年冬季她在北加州探親時，祖母突然接到緊急疏散通知，對如何打包與應變一無所知。那通焦急的求助電話，讓 Marina 決心設計一款操作簡單、資訊完整的災難應變工具。

Marina 說：「我想讓像我阿嬤這樣不擅長高科技的長者，也能輕鬆上手。」

EvacuMate 具備三大核心功能：一、緊急打包清單（可自訂衣物、藥品、重要文件等）；二、文件掃描與上傳（整合相機與相簿，將身分證、醫療卡等文件存至 App）；三、聯絡人快速導入（串接手機通訊錄，一鍵通知家人或緊急聯絡人）。此外，她還納入空氣品質查詢和急救物資組裝指南，並規畫多國語言切換，照顧不同語系的使用者。

「我非常興奮能被選為2025年 Swift Student Challenge 的傑出勝者(Distinguished Winner）！」Marina 在收到入選通知時，第一時間就透過Linkedin平台分享了她的喜悅和感謝。

展望未來，Marina 希望 EvacuMate 能與當地政府和非營利組織合作，整合緊急避難所位置與即時疏散路線。她正與 USC Women in Engineering 及 Citro Tech 組織合作，舉辦社區工作坊，培訓年長者與少數族裔社區使用者。

WWDC 期間，Marina 將與 Apple 工程師面對面討論無障礙設計與多語系擴充，並在實驗室獲得寶貴回饋。

除了 EvacuMate，本屆 Swift Student Challenge 還有保留日本百年撲克牌技藝的 Hanafuda Tactics（作者Taiki Hamamoto）、結合天文觀測與社群互動的 BreakDownCosmic（作者Luciana Ortiz Nolasco），以及離線學習平台 AccessEd（作者Nahom Worku）等作品。

Apple 致力於扶植新世代開發者，過去五年已培育數千名 Swift Student Challenge 參與者。而Marina Lee 設計的 EvacuMate 不僅彰顯本地需求，更有機會在全球災害應變中發揮關鍵影響。