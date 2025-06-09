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黃仁勳倫敦科技周表示不懂編程也可以用AI寫代碼

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
黃仁勳倫敦科技周表示不懂編程也可以用AI寫代碼。（本報資料照）
黃仁勳倫敦科技周表示不懂編程也可以用AI寫代碼。（本報資料照）

根據CNBC報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）近日在倫敦科技周（London Tech Week）發表演說時表示，人工智慧是「最偉大的平權者」（great equalizer），因為它讓任何人都能透過日常語言進行程式設計。

黃仁勳指出，過去的運算技術非常複雜，並非所有人都能使用或參與。他在英國首相斯塔默（Keir Starmer）陪同下登台時表示：「我們過去必須學會程式語言、設計架構，還要打造複雜的電腦系統。」

「但現在，突然之間，我們有了一種全新的程式語言。這種語言叫做『人類語言』。」

隨著OpenAI於2022年推出ChatGPT，引爆對話式人工智慧的風潮，AI開始以對話方式與使用者互動。今年2月，OpenAI表示，ChatGPT的每周活躍用戶已達4億人。如今，不僅是ChatGPT，Google的Gemini與微軟的Copilot等AI工具，也都能以自然、類似人類的語氣回應提問。

作為全球領先的AI晶片設計公司執行長，黃仁勳表示，這項技術如今可廣泛應用於程式設計。他指出：「很少人會使用C++或Python等程式語言，但每個人都懂『人類語言』。」

「現在你想讓電腦為你完成任務——寫程式、生成圖片，甚至創作詩歌，只需要用禮貌的語言請求它就行了，」他說，「真正令人驚艷的是，與人工智慧互動的方式，就像是在教導一個人一樣。」

他現場舉例說，只要對AI說：「你是一位出色的詩人，我希望你寫一首詩來描述今天的主題演講。」AI便能迅速創作出一首精彩的詩。

「如果你回應說：我覺得你可以做得更好，它會停下來思考，然後回答：其實我真的可以做得更好。接著，它真的就寫出了一個更好的版本，」黃仁勳補充道。

黃仁勳強調，這種技術的門檻大幅降低，讓更多人能夠參與創造與設計，也正是人工智慧作為「平權者」的重要意義。

AI 黃仁勳 人工智慧

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