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曾握了三萬人次的手 金山灣區歡送經文處長賴銘琪回台

記者江碩涵／密爾比達即時報導
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪任期已滿，今年6月中即將返回台灣升任外交部領務局副局長。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪任期已滿，今年6月中即將返回台灣升任外交部領務局副局長。（記者江碩涵／攝影）

舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪任期已滿，今年6月中即將返回台灣升任外交部領務局副局長。舊金山灣區近500位僑胞6月7日晚間在金山灣區僑教中心舉辦歡送晚會，展現僑胞們的依依不捨之情。

賴銘琪說，他在舊金山灣區就任4年10個月，稍微算了一下，曾參加過2095場活動、握了三萬人次的手。他開玩笑地說，如果以候選人標準來看，他應該可以選得上，但他沒有要選舉，每一次參加活動，他與夫人雲雯蓁都是真心在與僑胞互動。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪任期已滿，今年6月中即將返回台灣升任外交部領...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪任期已滿，今年6月中即將返回台灣升任外交部領務局副局長。舊金山灣區近500位僑胞6月7日晚間在金山灣區僑教中心舉辦歡送晚會。（記者江碩涵／攝影）

回顧賴銘琪任內幾項重大事件，除了挺過新冠病毒疫情外，這段期間也與灣區僑胞見證許多重大外交和僑務活動。賴銘琪表示，三年前他與猶他州議會成立了友台連線，去年與猶他州政府簽訂駕照互惠協議，另外也邀請了內華達副首長訪台，今年5月並在內華達州議會成立友台連線。

賴銘琪表示，北加州的部分他也做了許多努力，今年加州參議會是18年來第一次組團訪問台灣，而在他任期期間，接待了兩次現任副總統過境舊金山、一次亞太經合會（APEC）領袖高峰會的台灣代表團，最重要的是，幫舊金山灣區僑胞「買了一個全新的家」（意指駐舊金山經文處駐館落成）。

他開玩笑地說，過去這段時間為了宣傳中華民國、宣傳台灣，為了把國旗掛起來，他的頭髮愈來愈少，感謝各位僑胞協助，讓他至少還有頭髮回台灣；在他35年外交生涯裡，舊金山灣區毫無疑問地是最精彩、最值得回憶的一頁，等他返台，他要逛夜市、吃臭豆腐、泡溫泉和腳底按摩。

金山灣區僑務委員吳怡明代表上台致詞。他表示，感謝賴銘琪帶領僑胞走過最困難的疫情，讓大家以最快時間恢復，所有僑社都捨不得處長回台，他也代表全部僑團、台商、僑學界和僑胞，歡送賴銘琪。

金山灣區僑務委員吳怡明代表上台致詞，感謝賴銘琪帶領僑胞走過最困難的疫情，讓大家以...
金山灣區僑務委員吳怡明代表上台致詞，感謝賴銘琪帶領僑胞走過最困難的疫情，讓大家以最快時間恢復。（記者江碩涵／攝影）

僑務委員魏德貞也代表上台話別，她回憶這些年來的點點滴滴，並說當初籌辦歡送晚會，才開放報名五天就秒殺，可見處長的高人氣，以及僑胞凝聚團結的力量相當大。

歡送晚會中，僑團獻上賴銘琪曾參與活動錄製的影片，賴銘琪也在台上展現幽默感，以「吞蜜餞」取代「吞劍表演」，逗得全場呵呵笑。雲雯蓁以歌聲向大家辭別，最後所有僑胞分別與賴銘琪夫婦合影，合唱朋友、感恩的心，正式歡送賴銘琪夫妻回台。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪任期已滿，今年6月中即將返回台灣升任外交部領...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪任期已滿，今年6月中即將返回台灣升任外交部領務局副局長。舊金山灣區近500位僑胞6月7日晚間在金山灣區僑教中心舉辦歡送晚會。（記者江碩涵／攝影）
舊金山灣區近500位僑胞6月7日晚間在金山灣區僑教中心舉辦處長賢伉儷（左五與四）...
舊金山灣區近500位僑胞6月7日晚間在金山灣區僑教中心舉辦處長賢伉儷（左五與四）歡送晚會，台上為僑務委員們。（記者江碩涵／攝影）

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