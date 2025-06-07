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灣區亞裔貧富不均 家庭收入中位數印度、台灣裔最高

編譯廖宜怡／即時報導
分析發現，灣區華裔人口貧富不均現象嚴重。（取自Pexels）
分析發現，灣區華裔人口貧富不均現象嚴重。（取自Pexels）

佛利蒙居民辛康（Jagtar Singh Kang）1997年和家人從印度旁遮普邦（Punjab）移民到美國，他的第一份工作是工廠生產線工人，時薪只有8.5美元。如今，已成為保險和金融服務經紀人的他，年薪高達30萬美元。

丕優研究中心（Pew Research Center）2018年的報告指出，亞裔家庭收入中位數是美國所有族裔中最高，但這個群體的貧富不均現象也是所有族裔中最嚴重。舊金山紀事報對2023年人口普查數據進行的分析發現，印度旁遮普裔居民是灣區所有亞裔中貧富不均現象最嚴重的群體。

舊金山紀事報表示，灣區200萬亞裔人口十分多元化，「模範少數族裔」（model minority）的刻板印象並不能反映出這個族群的真實狀況，他們當中既有難民、卡車司機，也有醫師和軟體工程師。

丕優研究中心發現，從1970年到2016年，美國亞裔之間的收入差距幾乎增加了一倍，最富裕10%亞裔家庭的收入幾乎是最貧窮10%亞裔家庭收入的11倍；紀事報分析發現，灣區亞裔家庭的收入差距更明顯，截至2023年，最富裕家庭的收入幾乎是最貧窮家庭的12倍。

丕優研究中心社會學家田子堯（Ziyao Tian，音譯）說：「並不是說那些收入較低的人現在賺得比以前更少，而是有錢人變得更有錢了。」

丕優研究中心指出，自1970年以來，美國最富裕的10%亞裔家庭收入增長超過一倍，而最貧窮的10%亞裔家庭收入僅增長11%。灣區的情況類似，富裕亞裔家庭的收入因科技業蓬勃發展而大幅增長。

數據顯示，截至2023年，灣區各亞裔群體中以印度裔家庭收入中位數最高，為27萬3000美元，第二高是台灣裔家庭，為22萬7000美元，巴基斯坦裔家庭排第三，為20萬零1000美元。年收入最低的是阿富汗裔家庭，只有7萬4000美元。

分析還發現，在灣區，不同亞裔內部也存在不同程度的貧富不均，以印度旁遮普裔最嚴重，這個群體最富裕10%家庭的收入幾乎是最貧窮10%家庭的22倍。第二嚴重的是華裔家庭，最富裕10%家庭的收入是最貧窮10%家庭的17倍。

堪薩斯大學研究美國亞裔經濟階層的社會學家金昌煥（ChangHwan Kim，音譯）表示，華裔和旁遮普裔在美國的移民歷史比其他亞裔長得多，華裔移民來到灣區可追溯到19世紀的淘金熱時期，旁遮普裔則是於19世紀末脫離英國統治後來到加州，大多從事農場和鐵路工作。

金昌煥說，這種移民模式可能使其人口結構更多元化，因為許多人不是為了高薪工作或接受高等教育來到美國，他們只是為了與家人團聚。以低收入中國移民為例，他們有強烈的文化、社會和家庭因素來到灣區，即便他們在灣區很難找到工作。

華人進步會（Chinese Progressive Association）主任林德樂（Joyce Lam）認為，「模範少數族裔」的刻板印度對低收入華裔居民有害。她說：「人們會因為這個刻板印象覺得華裔社區不需要幫助。」

亞裔 灣區 華裔

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