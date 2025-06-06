東華醫院行政總裁張建清2025年底卸任 32年來傳承使命

東華醫院行政總裁張建清博士被「現代醫療雜誌」評選為2024年度美國「50位最具影響力的臨床行政官」之一。（東華醫院提供）【作者：周喆，日期：2024-06-11，數位典藏序號：20240611094808333】

東華醫院6日宣布現任行政總裁張建清博士將於2025年底卸任，為她長達32年在東華醫院的服務生涯畫下圓滿句點，現任首席財務官暨任主席鍾啟國2026年起出任行政總裁一職。東華醫院表示，在張建清領導下，東華成功轉型為創新、多元、永續發展的社區醫院典範。

張建清1991年以舊金山 加大（UCSF）國際學生身分加入東華醫院。2017年她在醫院動盪時期臨危受命，出任行政總裁。2016年因華美醫師協會（CCHCA）與華人保健計畫（CCHP）之間的分歧引發訴訟，導致整個綜合醫療體系，包括東華醫院在內，陷入前所未有的營運與財務危機。

在關鍵時刻，張建清憑藉卓越的戰略視野及果斷領導，穩定醫院運作，重建大眾信任，並奠定醫院的長遠發展基礎。她在任內展現出果敢的決策力、堅實有力的合作網路以及對健康公平與社區為本服務理念的堅定承諾。

東華醫院表示，在張建清帶領下，東華醫院達成多項重要突破性里程，包括重整營運與穩定財政、樹立全國社區防疫典範、擴展服務與合作網路、革新籌資模式、提升醫院知名度以及拓展醫療可及性與促進健康公平。

東華醫院董事會主席吳子銘醫生表示，張建清是東華改革的靈魂人物，她在醫院最艱鉅之際挺身而出，不僅守護並重振這間擁有百年歷史的醫院，更全面提升醫院的整體發展與服務能力，對社區及整個醫療體系的貢獻深遠且卓著。

張建清卸任後將繼續擔任董事會顧問與行政教練，協助領導層交接並培育下一代領袖。根據接任規畫，鍾啟國將於2026年起出任行政總裁一職。

鍾啟國表示，張建清對東華的貢獻深遠且珍貴，為醫院奠定一個以仁心關懷、追求卓越及尊重多元文化為核心的基礎，非常榮幸能延續她的願景，並在她開創的道路上前進，迎接未來的挑戰。

張建清表示，雖然即將卸下行政總裁一職，但她對東華及社區的承諾從未改變，將從醫院的掌舵人轉為點燈人，透過更高、更廣的平台，繼續為東華、亞裔 美國人和太平洋島社區點亮前路、凝聚力量，推動變革。

她說，身為舊金山灣區 碩果僅存的社區醫院，東華在醫療體系中擔負著獨特而重要的角色，致力為弱勢社群提供語言及文化適合的優質醫療服務，醫院繼續發展絕非單靠一己之力可以達成，需要政府及社區穩定而持續的支持，才能讓這份使命不斷延續。

張建清說，感謝董事會、管理團隊、醫生、護士、員工、合作夥伴、政府官員長期支持社區，正是大家一路以來的信任與支持，東華才能走過每一個關鍵時刻，達成每一項里程碑。