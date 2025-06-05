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北加Costco寶可夢卡片上架一小時售罄

記者徐蓓蓓/聖荷西即時報導
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不僅Costco門店的寶可夢「Prismatic Evolutions Bundle」售罄，鄰近Target的相關產品貨架也被一掃而空。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
不僅Costco門店的寶可夢「Prismatic Evolutions Bundle」售罄，鄰近Target的相關產品貨架也被一掃而空。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

加州多家好市多(Costco)賣場近日推出寶可夢集換式卡牌遊戲（TCG）「Prismatic Evolutions Bundle」，在卡牌收藏熱潮推波助瀾下引發搶購風潮。該產品上市僅一小時內即於多家門市售罄，網路上亦同步斷貨，顯示出寶可夢卡牌在2025年持續升溫的市場熱度。

Costco此次販售的獨家產品為目前市面上最大組合，內含一盒精英訓練家盒（Elite Trainer Box）與一組增量包（Booster Bundle），共計30包卡牌，售價僅57.99美元，不僅內容豐富、價格實惠，也附有能量卡、卡套與比賽配件，吸引大量收藏家與玩家排隊搶購。官方雖設有「每位會員每日限購一組」的規定，但仍難擋眾多消費者在開店前排隊熱潮。

記者從南灣一家Costco店員處了解到，本周三（4日）店內上架已經有上百人在門店外排隊，其中不乏半夜就過來排隊的人。早晨8時30分卡牌組合上架後不到1小時即告售罄。一些來晚一步而鎩羽而歸的粉絲，轉而前往銷售標準「Prismatic Evolutions 」系列產品的Target超市，導致該門店的寶可夢相關卡牌產品也銷售一空。目前大型量販超市中，只有Walmart還可以在線購買到這一系列相關產品，但價格相對較高。

據了解，Prismatic Evolutions之所以爆紅，與其結合懷舊與創新內容密切相關。該系列融合初代151隻寶可夢經典角色與全新卡牌機制，特別推出「Stellar Tera Pokémon ex」以及高人氣伊布家族（Eeveelutions）之特殊插畫稀有卡，設計精美、話題性十足，不僅受到年輕一代玩家喜愛，也喚醒老玩家的童年記憶。

此外，社群媒體與知名網紅亦大力助推這波熱潮。YouTube博主Logan Paul等名人頻頻在影片中展示開包結果與頂級稀有卡收藏，進一步激發粉絲的追卡熱情與FOMO心理（錯失恐懼症）。社群上的瘋傳開箱影片、討論區的高價轉售資訊與收藏心得，讓Prismatic Evolutions迅速成為年度最熱門話題之一。

市場熱度也反映在頂級卡片的拍賣紀錄上。根據「Guinness世界紀錄」，2025年最貴的寶可夢卡為Pikachu Illustrator PSA 10，全球不到40張，由Logan Paul於私人交易中以約527萬美元購入，刷新歷史紀錄。

寶可夢卡已不僅是娛樂產品，而是結合懷舊文化、投資價值與社群互動的全球性收藏現象。

Costco 加州 好市多

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