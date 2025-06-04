華航結盟西南航空拓展航網 舊金山台北來回票促銷743元

華航與西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航旅客可透過華航美西航班，例如舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)、洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線。(華航提供)

中華航 空優惠利多出爐，6月15日起購買舊金山 出發到台北或亞洲各航點的來回票，經濟艙最低票價743美元起跳。另外華航6月2日也宣布，將與美國西南航空 (Southwest Airlines®)合作攜手打造越洋線轉接航網，從台灣直飛美西後，可接轉美國內陸逾30座城市，提供旅客更便捷的轉機航網。

華航今夏特別推出舊金山出發到台北及亞洲各航點的來回優惠票價，經濟艙743美元起、豪華經濟艙1464美元起、商務艙4875美元起跳。不少舊金山灣區民眾看到票價，都驚呼「真的相當便宜」，自從疫情以來很少見這麼便宜可以直飛台北及各大城市的機票。

華航表示，此優惠活動購票時間為6月15日起，出發時段則是2025年7月15日至12月8日，限訂位艙等為D、E、H、N，詳情可至華航官網查詢。

另外值得注意的是，華航與西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航旅客可透過華航美西航班，例如舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)、洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線，包括拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯、休士頓、丹佛、亞特蘭大、芝加哥等，更涵蓋度假勝地佛羅里達州。

旅客未來可透過華航官網或各大旅行社平台，預訂華航美西航班與西南航空美國內陸航段的聯乘機票，旅客可開立華航搭配西南航空一本票、一次購票享直接報到、轉機劃位、行李直掛等便利服務。

西南航空現為全球機隊規模第四大、也是美國境內載客量最大的航空公司，班次密集、航點綿密，是深耕美國內陸市場的重要夥伴。華航為西南航空在亞洲的首家合作對象，此次合作將結合華航橫跨太平洋的長程線運能與西南航空遍佈全美的國內航網，提供全球旅客自台灣經美西轉機前往美國各地的便捷選擇。