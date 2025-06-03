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「楊生煎」落戶舊金山　老上海味道在Geary街重現

記者李怡/舊金山即時報導
楊生煎店主楊剛從事餐飲業二十餘年，只為實現傳承家鄉味。（記者李怡╱攝影）
楊生煎店主楊剛從事餐飲業二十餘年，只為實現傳承家鄉味。（記者李怡╱攝影）

舊金山 Geary 街最近悄悄誕生了一間引發食客口耳相傳的生煎專門店「楊生煎 Bao Bao Dumpling」，它的背後是一位從事餐飲業超過20年的華人老闆楊剛，懷抱著對家鄉味的執念，歷時多年裝修與籌備，終於將記憶中小時候在上海巷口吃到的那口「熱氣騰騰、汁水四溢」的生煎包，帶到了灣區

這間店的前身是老上海餐廳，幾年前結束營業後，楊剛決定將這個舊址改建為全新的專門店，不只是為了做生意，更是一場「傳承的實踐」。

楊剛說：「我從小就愛吃生煎，那是上海人記憶裡的街頭風景。在美國做餐飲行業二十多年，我一直希望能有一天，把這個味道原汁原味做出來，讓大家吃到我們從小吃的那種感覺。」

全新的「楊生煎」店面空間近2000平方呎，設計簡潔雅致，牆上不僅有巨幅書法「楊生煎」字樣與品牌故事中英對照，也掛上了老上海影星的海報與報紙，讓人彷彿穿越時空，置身於舊時弄堂。

店內招牌的「生煎包」由師傅每日手工現做，選用特調麵粉配方，外皮煎得金黃酥脆，撒上黑芝麻與蔥花，一口咬下爆汁四溢，香氣撲鼻。無論是本地華人還是西方顧客，都對這道地滋味讚不絕口。在 Google 上不乏五星評價，有食客留言表示：「朋友大力推薦這家，我來吃後也完全同意——這是舊金山最好吃的生煎包，沒有之一！」

店內除了生煎包，還有湯包、牛肉麵、酥魚冷盤小菜等多款經典滬菜，價格合理，適合家庭聚餐或朋友聚會。雖還在試營業但已吸引中、美各族社區食客紛至沓來。

「我們用心做，你們放心吃。」牆上的這句話，也正是楊剛開店的初心。他說，希望這間店不只是賣食物的地方，更是一座橋樑，讓舊金山這座多元城市能透過食物，更貼近上海的文化記憶。

舊金山 華人 灣區

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