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首艘以舊金山同志運動人士命名的補給艦 被川普抹名

舊金山訊
哈維米爾克號2024年3月駛過舊金山灣場景。（取自美國海軍官網）
哈維米爾克號2024年3月駛過舊金山灣場景。（取自美國海軍官網）

美國軍事新聞網站Military.com周二報導，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已下令美國海軍移除「哈維米爾克號」（USNS Harvey Milk）艦名。該艦船是2021年以已故舊金山前市議員、同志權益運動家哈維米爾克命名的海軍補給艦。

據報導，該決定是為了「與總統、國防部長的目標，以及海軍部長重建戰士精神的優先事項保持一致」，此內容來自海軍部長費倫（John Phelan）辦公室撰寫的備忘錄。

此舉被視為川普政府持續削弱過去彰顯多元化努力的政策。根據Military.com，官方計畫於本月13日宣布此項變動，時機選在世界驕傲節（World Pride）於華盛頓特區舉行的數日後，據稱為刻意安排。

哈維米爾克是美國首批公開出櫃的民選官員之一，1978年在市政廳遇刺身亡。數日前他剛成功阻止一項提案，該提案原要求解雇同性戀教師。他曾於韓戰期間在海軍服役，後因性傾向選擇接受「不榮譽退伍」的處分，以避免遭到軍事審判。

前眾議院議長，代表舊金山的國會議員裴洛西（Nancy Pelosi）在聲明中表示。「在我們眾人慶祝驕傲月的此時，我希望海軍能重新考慮這項荒謬決定，並持續表彰哈維米爾克——一位退伍軍人——以及所有推動我國歷史進步的美國人的卓越貢獻。」

州參議員威善高（Scott Wiener）發聲抨擊稱：「在驕傲月期間移除哈維米爾克的艦名，極為可恥。勇敢的LGBTQ退伍軍人花了多年努力，才爭取到以米爾克命名一艘艦艇。如今，川普與赫格塞斯竟因赤裸裸的偏見將這一切抹去。」

海軍補給艦哈維米爾克號主要負責為其他美軍及盟國艦艇運送糧食、燃料與維修物資，於2016年命名，並於2021年正式下水。

該艦隸屬於一系列以民權英雄命名的17艘艦船，其它艦名致敬對象包括民權領袖、眾議員劉易斯（John Lewis）、前司法部長甘迺迪（Robert F. Kennedy）、女權運動者史東（Lucy Stone）、及廢奴先驅特魯斯（Sojourner Truth）等。

國防部 舊金山 川普

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