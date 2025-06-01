我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多6.99熱門菜品回歸 但形式改變 值得買嗎？

烏克蘭最具野心奇襲 上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地

劉宏敏（Ida Liu）：從華爾街高層到女性財富變革的引領者

記者李怡╱舊金山即時報導
劉宏敏Ida Liu：從華爾街高層到女性財富變革的引領者。（受訪者供圖）
劉宏敏Ida Liu：從華爾街高層到女性財富變革的引領者。（受訪者供圖）

剛過去的五月是美國亞太裔傳統文化月，本報專訪了全球財富管理領袖、也是美國華裔女性在金融業中最高層級的代表人物劉宏敏（Ida Liu）。她不僅曾擔任花旗私人銀行全球總裁，更是首位獲頒皇家法蘭西斯一世勳章的亞裔美國女性。如今，在她即將開啟人生新篇章、創立全新財富平台之際，劉宏敏向本報分享她對亞裔女性職場挑戰的觀察、世代財富轉移的趨勢，以及她對「財務賦權」的深層思考。

在接受本報專訪時，劉宏敏直言，亞裔女性在金融產業的高層代表性依然嚴重不足。她形容，這不只是女性在職場晉升時遇到的「玻璃天花板」難以突破的無形障礙，亞裔族群還面臨一道更隱晦、更頑固的限制，被稱為「竹子天花板」。

作為花旗銀行亞裔傳承網絡（Asian Heritage Network）的創辦人之一，劉宏敏認為，這些障礙並非能力問題，而是文化觀念與溝通方式的落差。「我們從小被教導要謙虛、低調、努力工作、不自誇，但這些美德在企業界反而成了絆腳石，」她說。「如果你不能大聲說出自己的貢獻、清楚表達目標，那麼升遷的機會就不會降臨。」

因此，她帶領團隊啟動公開演說與領導溝通訓練，同時針對無意識偏見進行企業教育，幫助高層理解亞裔文化背景所帶來的表現風格，並非「意願不足」，而是「另有深度」。

劉宏敏指出，在亞裔文化中，「個人成就」常被過度強調，而在企業管理層，她學到的是真正的成功來自於「團隊表現」。她強調：「我的成功來自於帶領一個卓越團隊，協助他們發揮潛力、持續成長，而不是單靠個人表現。」

除了職場文化的翻轉，劉宏敏也觀察到，一場更具結構性的財富重分配正在發生。未來十年，全球將有超過 100 兆美元的資產轉移至下一代，其中 30 兆美元將進入女性手中。她指出：「女性目前已掌控全球三分之一的財富，未來五年內，這個比例將突破一半。新世代女性投資人不再只追求報酬率，她們在意的是這筆投資是否能為世界帶來正面改變。」

她舉例說明，越來越多女性將資金投入永續發展、社會影響力基金、私募市場、女性創業項目等，希望藉由資金流向改變社會結構。她用「使命型資本」來形容這種轉變：投資不只是累積財富，更是一種「有價值的選擇權」。

劉宏敏表示：「我們正在見證一場轉型，女性正在以更有意識的方式掌握自己的財務未來。」她希望能為那些正在改變世界的女性與家庭，提供真正懂她們的解決方案。

談到「財富」的意義，劉宏敏認為，它不只是累積資產，更是建立信心、掌控人生與擁有選擇權。她說，令人振奮的是「未來世界將有更多女性真正掌握財富的主導權。」

劉宏敏Ida Liu：從華爾街高層到女性財富變革的引領者。（受訪者供圖）
劉宏敏Ida Liu：從華爾街高層到女性財富變革的引領者。（受訪者供圖）

亞裔 華裔

上一則

今夏灣區第一波熱浪來襲 居民忙應對

延伸閱讀

川普預算案藏有「外資加稅條款」炸彈 華爾街憂國際資金出逃

川普預算案藏有「外資加稅條款」炸彈 華爾街憂國際資金出逃
裁掉20多名分析師...HSBC傳推動華爾街研究部門重組

裁掉20多名分析師...HSBC傳推動華爾街研究部門重組
不是黃金 華爾街曝「這金屬」有望迎來超級牛市

不是黃金 華爾街曝「這金屬」有望迎來超級牛市
華爾街大銀行傳評估聯手發行穩定幣 加密幣有望進一步進入主流

華爾街大銀行傳評估聯手發行穩定幣 加密幣有望進一步進入主流
經營華爾街公司30年…商長盧特尼克將所有權轉移給子女

經營華爾街公司30年…商長盧特尼克將所有權轉移給子女

熱門新聞

初夏時節，斑點蝦正當時令。（受訪者提供）

灣區斑點蝦進入旺季 每磅低至30元搶手熱賣

2025-05-27 17:02
Costco 上架南韓爆款美妝產品，引試用購買熱潮。（取自Tiktok平台）

Costco上架南韓人氣面膜　24片裝售約70美元引發搶購潮

2025-05-25 18:14
加州男子 378 年監禁判決被推翻，法官裁定原告可能捏造指控。（取自Pexels）

養女為留美誣陷性侵 北加男378年刑撤銷 入獄16年終翻案

2025-05-29 13:04
中半島已營運102年的私立天主教大學「那慕爾聖母大學（Notre Dame de Namur，NDNU）」原本要將校地賣給史丹福大學，但經過一年協議，最後與史丹福大學交易失敗，圖為史丹福大學校區樣貌。（記者江碩涵／攝影）

史丹福交易破局 聖母大學將校園出售給加大

2025-05-29 19:59
從SFO起飛的航班中，Delta Air Lines表現最佳，延誤率僅13.4%，取消率僅1.1%。（本報檔案照）

SFO航班誤點排行榜 最雷航空延誤率破四成 這家表現最穩

2025-05-29 13:28
作為加州本地創立的高端戶外品牌，Patagonia深受灣區居民的喜愛。（取自官網）

節日罕見促銷高端戶外品牌 灣區華人狂掃貨架搶到賺到

2025-05-27 14:49

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機
綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分