劉宏敏（Ida Liu）：從華爾街高層到女性財富變革的引領者

劉宏敏Ida Liu：從華爾街高層到女性財富變革的引領者。（受訪者供圖）

剛過去的五月是美國亞太裔傳統文化月，本報專訪了全球財富管理領袖、也是美國華裔 女性在金融業中最高層級的代表人物劉宏敏（Ida Liu）。她不僅曾擔任花旗私人銀行全球總裁，更是首位獲頒皇家法蘭西斯一世勳章的亞裔 美國女性。如今，在她即將開啟人生新篇章、創立全新財富平台之際，劉宏敏向本報分享她對亞裔女性職場挑戰的觀察、世代財富轉移的趨勢，以及她對「財務賦權」的深層思考。

在接受本報專訪時，劉宏敏直言，亞裔女性在金融產業的高層代表性依然嚴重不足。她形容，這不只是女性在職場晉升時遇到的「玻璃天花板」難以突破的無形障礙，亞裔族群還面臨一道更隱晦、更頑固的限制，被稱為「竹子天花板」。

作為花旗銀行亞裔傳承網絡（Asian Heritage Network）的創辦人之一，劉宏敏認為，這些障礙並非能力問題，而是文化觀念與溝通方式的落差。「我們從小被教導要謙虛、低調、努力工作、不自誇，但這些美德在企業界反而成了絆腳石，」她說。「如果你不能大聲說出自己的貢獻、清楚表達目標，那麼升遷的機會就不會降臨。」

因此，她帶領團隊啟動公開演說與領導溝通訓練，同時針對無意識偏見進行企業教育，幫助高層理解亞裔文化背景所帶來的表現風格，並非「意願不足」，而是「另有深度」。

劉宏敏指出，在亞裔文化中，「個人成就」常被過度強調，而在企業管理層，她學到的是真正的成功來自於「團隊表現」。她強調：「我的成功來自於帶領一個卓越團隊，協助他們發揮潛力、持續成長，而不是單靠個人表現。」

除了職場文化的翻轉，劉宏敏也觀察到，一場更具結構性的財富重分配正在發生。未來十年，全球將有超過 100 兆美元的資產轉移至下一代，其中 30 兆美元將進入女性手中。她指出：「女性目前已掌控全球三分之一的財富，未來五年內，這個比例將突破一半。新世代女性投資人不再只追求報酬率，她們在意的是這筆投資是否能為世界帶來正面改變。」

她舉例說明，越來越多女性將資金投入永續發展、社會影響力基金、私募市場、女性創業項目等，希望藉由資金流向改變社會結構。她用「使命型資本」來形容這種轉變：投資不只是累積財富，更是一種「有價值的選擇權」。

劉宏敏表示：「我們正在見證一場轉型，女性正在以更有意識的方式掌握自己的財務未來。」她希望能為那些正在改變世界的女性與家庭，提供真正懂她們的解決方案。