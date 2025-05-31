聖荷西Fry's舊址被美超微買下 獲市府批准改建科技園區

圖為美超微（Supermicro）位於矽谷的總部。（記者江碩涵／攝影）

過去極受科技產品消費者喜愛的Fry's Electronics零售店，2021年疫情 期間突然歇業後建築物一直空置，最新消息指出，該物業已被美超微 （Super Micro Computer）買下，將作為公司的一個製造與倉儲園區。

聖荷西 信使報報導，聖塔克拉拉縣聖荷西市550 East Brokaw Road重建計畫的最終環境影響報告附錄已發布。最新文件證實，該地塊曾計劃成為由Gensler設計的高密度城市園區，如今將用作倉庫和製造中心。美超微於2024年以8000萬美元購得該地塊，並負責該地塊的用途申請。美超微稱之為公司在矽谷的第三個園區（a third campus in Silicon Valley），離公司在聖荷西市西北部的總部園區只有五分鐘車程。

該址的修訂總體規劃旨在將現有建築及其瑪雅神廟主題外牆（Mayan temple-themed facade）改造成一座20萬9620平方呎的倉庫。工程並將增建一座三層建築，用作倉庫和產品製造設施。這座104呎高的擴建建築將容納約33萬3360平方呎的面積，在佔地19.7英畝的土地上運用5.27英畝。

全面擴建後將增加54萬2980平方英尺的業務空間，與Bay West Development最初預計的190萬平方英尺相比大幅減少。該物業將包含180個停車位。該物業位於East Brokaw Road和Junction Avenue交會處，地塊毗鄰I-880高速公路。

ARC TEC 公司負責設計這塊新園區的使用，它的後現代設計風格（postmodern design）自 2024 年底規劃以來一直保持一致，與Fry’s的原本外觀大相逕庭。預計從破土動工到竣工，將耗時約 18 個月，也就是應該在2026年底前後可以完成。

廉價住屋倡議者對這項消息十分失望，他們原本希望可以把這塊地拿來興建247套經濟適用房，另有982套以市價出售。這是針對當時灣區住房嚴重短缺的現狀而制定的計劃，但這個構想最終未能實現。