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跨世紀旋律 越時代歌聲 知音合唱團再度唱響灣區

記者李怡/舊金山即時報導
知音合唱團歌曲薈萃演唱會6月15日下午3時在舊金山Herbst theater舉行。（受訪者供圖）
知音合唱團歌曲薈萃演唱會6月15日下午3時在舊金山Herbst theater舉行。（受訪者供圖）

由聲樂教育家、男高音歌唱家談柏年教授創立的「知音合唱團」將於6月15日下午3時在舊金山Herbst theater 舉辦年度主題音樂會，以百年來的經典華語合唱作品為主軸，帶領觀眾走進中國近現代聲樂藝術的光輝歷程。

自1997年成立至今，「知音合唱團」已走過27載風雨，演繹超過三百首中外經典曲目，並多次舉辦主題性音樂會與國際交流演出，在灣區藝文界佔有一席之地。今年的演出匯聚近百位合唱團員，並由談柏年教授親自擔任指揮，搭配鋼琴家Michael Tan與Julia Liu伴奏，呈現一場跨越時代、融匯情感與歷史的音樂饗宴。

本次音樂會曲目選自1910至2010年代的多首中文藝術歌曲與合唱作品，涵蓋李叔同、蕭友梅、趙元任、青主、黃自、冼星海、施光南等中國近代音樂奠基者的代表作。從「春遊」、「教我如何不想他」、「我住長江頭」到「松花江上」、「黃水謠」、「大漠之夜」每一首歌曲都承載著一段時代記憶與文化情懷。

特別值得一提的是，本場演出亦呈現多首改編合唱曲目，如「思鄉」、「三願玫瑰」、「城南送別」，以及以古詩詞為歌詞的現代創作，如「楓橋夜泊」、「陽關三疊」、「春曉」、「大江東去」等，展現中國傳統詩意與現代合唱藝術的完美結合。

觀眾將欣賞由知音各聲部組成的小合唱團體演出，包括South Bay Ladies Ensemble、Zhi Yin Men Ensemble、East Bay Mixed & Ladies Ensemble等，在細膩的聲音層次與編曲風格中感受合唱藝術的魅力。

此次音樂會的舉辦，不僅是對中華音樂文化的深情致敬，也是「知音合唱團」多年來對藝術執著與社區連結的具體展現。在這個充滿不確定與挑戰的時代，知音以歌聲為橋，連結心靈、傳遞希望與美好。

灣區 舊金山

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