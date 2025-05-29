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來得突然...灣區將迎今年第一波熱浪 可能打破紀錄

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灣區即將迎來本季第一次高溫天氣，而且來得很突然。 (美聯社資料照)
灣區即將迎來本季第一次高溫天氣，而且來得很突然。 (美聯社資料照)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，灣區即將迎來本季第一次高溫天氣，而且來得很突然。

周五（30日）和周六（31日），加州內陸地區，包括東灣、北灣和南灣的部分地區將發布高溫警告。這是因為強高壓區在西部上空形成，引發氣溫急劇上升，可能會將中谷（Central Valley）的一些城市推向五月份的最高紀錄。

在灣區，這次高溫事件之所以引人注目，不僅是因為最高氣溫，還因為它們來得如此之快。在利佛摩等地，預計最高氣溫將從周四（29日）的 80 華氏度左右躍升至周五的三位數：即在短短 24 小時內飆升近 20 華氏度。這種氣溫飆升將是該地區在過去四分之一世紀中出現的最突然的單日升溫。

南灣也將出現類似的升溫。據預測，聖荷西的氣溫將從周四的 80 華氏度左右升至周五的 90 華氏度以上，單日氣溫將飆升 13-15 華氏度。這將是過去 25 年來單日升溫幅度最大的一次。北灣的升溫幅度稍小，聖塔路薩和納巴等較熱的地區預計將上升約 10 度，從周四的 90 度左右升至周五的 100 度左右。

更令人吃驚的是，到目前為止，天氣一直都很平淡無奇。灣區的大部分內陸城市五月份的平均氣溫都很高，雖然溫暖，但遠未達到酷熱的程度。聖荷西今年的氣溫還沒有突破 90 度；聖塔路薩只有一次突破 90 度。對於該地區的大部分地區來說，本周是第一次真正嘗到夏季炎熱的滋味。

由於氣溫上升很快，這種轉變會讓人措手不及。我們的身體需要時間來適應酷熱，而我們中的大多數人還沒有適應三位數的氣溫。這也是季初高溫特別危險的部分原因。國家氣象局（National Weather Service）的高溫風險指數指出，一年中的第一次高溫事件往往會給所有人群帶來較高的健康風險，即使是身體健康的人也不例外。

灣區 聖荷西 加州

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