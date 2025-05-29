我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向中國學生簽證開刀 國務院：不容許中共竊取美科技

哈佛與川普政府交鋒之際 MIT關閉DEI辦公室

第41屆金山華運會 提倡運動健康

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣即時報導
第41屆金山灣區華人運動大會活動，由主委帶領各項召集人安排近30項的活動賽事。（記者孫愛薇／攝影）
第41屆金山灣區華人運動大會活動，由主委帶領各項召集人安排近30項的活動賽事。（記者孫愛薇／攝影）

舊金山灣區僑界最盛大的活動之一「金山灣區華人運動大會」，今年共舉辦23項運動賽事與活動，運動項目囊括各項球類、田徑賽事，還有摔角、射擊、拔河以及適合家庭親子參與的兒童繪畫、民俗文化與家庭趣味競賽。華運會開幕式往年在庫比蒂諾舉行，今年7月27日即將移師到桑尼維爾的佛利蒙高中（Fremont High school）舉辦，主辦單位邀請僑胞共襄盛舉外，活動需要更多熱心志工加入。

第41屆金山灣區華人運動大會主任委員陳立功表示，金山華運會以響應中華民國政府提倡全民健康活動，帶動灣區運動風氣，達到多運動、多健康、多快樂的休閒活動目的，藉由華運會讓主流社會對僑胞有更多的專注與支持，希望年輕朋友能多支持這項活動，讓華運會一年比一年更好，一年比一年更成功。

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑表示，今年主題為「金蛇光輝，華運騰飛」，由活動主委帶領各項召集人安排活動賽事，希望每項活動能提供僑社朋友，不管老中青少都能參與。北灣聖火已在5月18日啟動，6月7日即將傳遞到南灣，代表華運會連結南北灣僑社，7月27日華運會開幕式是最全項目中最盛大的活動，邀請所有僑界朋友一同共襄盛舉。

莊雅淑並預告，今年華運會開幕式正逢僑委會搭僑計畫，同時將邀請台灣各大專院校12位優秀的青年代表參與活動，在開幕式中也將有台灣青年代表的交流表演。

民俗文化比賽召集人趙明提到，今年除了原有的毽子、陀螺、扯鈴，還將新增花棍與轉盤，現場將邀請前華運會民俗文化賽事金牌得主示範比賽項目，讓在灣區的華人孩子有機會接觸到華人民俗技藝。

民俗文化比賽原有的毽子、陀螺、扯鈴，還將新增花棍與轉盤（記者孫愛薇／攝影）
民俗文化比賽原有的毽子、陀螺、扯鈴，還將新增花棍與轉盤（記者孫愛薇／攝影）
今年華運會獎牌採用特殊打印技術在獎牌上，讓獎牌兩面將有立體感。（記者孫愛薇／攝影...
今年華運會獎牌採用特殊打印技術在獎牌上，讓獎牌兩面將有立體感。（記者孫愛薇／攝影）

灣區 華人 中華民國

上一則

AI幫你省電費 這原因竟能讓月帳單年年下調

下一則

史丹福交易失敗 聖母大學將校園出售給加大

延伸閱讀

電腦配件連鎖店Micro Center返灣區 人潮如電子版Costco

電腦配件連鎖店Micro Center返灣區 人潮如電子版Costco
GlobalSF論壇 亞裔女性領袖聚灣區 共探全球市場新契機

GlobalSF論壇 亞裔女性領袖聚灣區 共探全球市場新契機
關閉總部4年 Coinbase重返金山承租15萬平方呎辦公樓

關閉總部4年 Coinbase重返金山承租15萬平方呎辦公樓
灣區一周發現5鯨魚死亡 今年迄今已14頭

灣區一周發現5鯨魚死亡 今年迄今已14頭
華運會注入人文氣息 辦古箏競賽

華運會注入人文氣息 辦古箏競賽

熱門新聞

初夏時節，斑點蝦正當時令。（受訪者提供）

灣區斑點蝦進入旺季 每磅低至30元搶手熱賣

2025-05-27 17:02
Costco 上架南韓爆款美妝產品，引試用購買熱潮。（取自Tiktok平台）

Costco上架南韓人氣面膜　24片裝售約70美元引發搶購潮

2025-05-25 18:14
砍除私人住宅內的樹木不僅得申請許可、繳交規費，還可能需支付數千元的專業清除費用。（記者徐蓓蓓／攝影）

一棵樹砍出數千元帳單 華人等1年還可能打官司

2025-05-22 18:43
坐落於東聖荷西的「小西貢」是全美規模最大的越南裔社區之一，越式小吃、商店隨處可見，而越南咖啡文化更成為此地不可或缺的日常風景。(Google Maps)

從越南飄來的香氣 聖荷西小西貢咖啡圈粉新世代

2025-05-22 20:08
體驗捕捉螃蟹、小魚、海膽、貝類等潮間帶生物的樂趣，「趕海」儼然成為矽谷華人熱門的週末親子活動。(記者徐蓓蓓／攝影)

半月灣「趕海熱」搶灘攻略 華人爆買裝備攜老帶娃蜂湧

2025-05-24 14:08
庫比蒂諾Whole Foods的關閉為附近的商家打開了一扇門。（取自Google Maps）

庫比蒂諾Whole Foods鼠患暫停營業 周圍商家大受惠

2025-05-23 21:32

超人氣

更多 >
導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點

導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
醫曝一家三口相繼罹癌 全因錯誤節儉習慣

醫曝一家三口相繼罹癌 全因錯誤節儉習慣