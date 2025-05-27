我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

南加父教女兒開車致慘烈車禍 父當場死亡

美國媽祖廟 2026年月曆封面徵圖比賽開跑

記者江碩涵／舊金山即時報導
舊金山美國媽祖廟位置就在華埠內，是華埠文化特色之一，1986年創立，當時是由「台灣祖廟北港朝天宮」奉請媽祖分靈移駕舊金山。（記者江碩涵／攝影）
舊金山美國媽祖廟位置就在華埠內，是華埠文化特色之一，1986年創立，當時是由「台灣祖廟北港朝天宮」奉請媽祖分靈移駕舊金山。（記者江碩涵／攝影）

舊金山美國媽祖廟宣布2026年月曆封面徵圖比賽開跑，無限定國籍、年齡，只要是對媽祖文化有興趣者，皆可投件，全部免費參加，最高獎項除了300美元獎金外，作品也會被製作為 2026 年媽祖廟月曆，活動自5月27日至7月15日止，歡迎有興趣的民眾參加。

舊金山美國媽祖廟位置就在華埠內，是華埠文化特色之一，1986年創立，當時是由「台灣祖廟北港朝天宮」奉請媽祖分靈移駕舊金山，並經由加州政府奉准設廟定名美國媽祖廟，為紀念媽祖由北港朝天宮分靈乃經祖廟賜名，又稱舊金山朝聖宮，其中「媽祖出巡」活動充滿特色，每年也都受邀參加美國舊金山大遊行，很具看頭。

這次的2026年月曆封面徵圖比賽，比賽主題是「美國媽祖月曆封面」的創意設計，愈能展現創意愈有機會得到獎，手繪、電腦、繪製、合成皆可，只要能表達比賽主題「美國媽祖月曆封面」的創意設計，都有機會獲獎。

但值得注意的是，繪圖得按「祖廟北港朝天宮」為例，千里眼將軍為紅面、順風耳將軍為藍面，參賽作品上傳至[email protected] ，作者需署名及自我簡介，並可依作品描述背景故事。要求為14x12.5英吋橫式製作作品，每個檔案 5MB 以內，檔案格式為JPG 檔、CMYK 模式。

比賽時間從5月27日開始收件，7月15日晚間23時59分截止收件，將陸續舉辦初選、複選及決選、排名，第一名有獎金300美元、第二名200美元、第三名100美元，另外頒發最佳作品十名，獎金為20美元，所有名次皆有獎狀。其他細節請至官方網站 www.matsutempleusa.org 查詢。

舊金山美國媽祖廟宣布2026年月曆封面徵圖比賽開跑，無限定國籍、年齡，只要是對媽...
舊金山美國媽祖廟宣布2026年月曆封面徵圖比賽開跑，無限定國籍、年齡，只要是對媽祖文化有興趣者，皆可投件。（主辦單位提供）

舊金山 華埠 加州

上一則

矽谷夏令營費用年年飆漲 家長直呼「快負擔不起」

延伸閱讀

美企投資不減 美股好兆頭

美企投資不減 美股好兆頭
美國公共媒體聯合提告川普 指控切斷聯邦資金違憲

美國公共媒體聯合提告川普 指控切斷聯邦資金違憲
金山都會區千禧世代擁房率遠低於X世代 奮起直追

金山都會區千禧世代擁房率遠低於X世代 奮起直追
CNBC：日本製鐵將以每股55美元收購美國鋼鐵

CNBC：日本製鐵將以每股55美元收購美國鋼鐵
歐盟已和美國約好時間見面 川普：盼向美國開放市場

歐盟已和美國約好時間見面 川普：盼向美國開放市場

熱門新聞

砍除私人住宅內的樹木不僅得申請許可、繳交規費，還可能需支付數千元的專業清除費用。（記者徐蓓蓓／攝影）

一棵樹砍出數千元帳單 華人等1年還可能打官司

2025-05-22 18:43
初夏時節，斑點蝦正當時令。（受訪者提供）

灣區斑點蝦進入旺季 每磅低至30元搶手熱賣

2025-05-27 17:02
Costco 上架南韓爆款美妝產品，引試用購買熱潮。（取自Tiktok平台）

Costco上架南韓人氣面膜　24片裝售約70美元引發搶購潮

2025-05-25 18:14
坐落於東聖荷西的「小西貢」是全美規模最大的越南裔社區之一，越式小吃、商店隨處可見，而越南咖啡文化更成為此地不可或缺的日常風景。(Google Maps)

從越南飄來的香氣 聖荷西小西貢咖啡圈粉新世代

2025-05-22 20:08
天氣轉熱，灣區2025年水果採摘季正式展開。(取材自Pexels @Zen Chung)

舊金山灣區採摘季 逾20家果園開放預約自採 這3水果先登場

2025-05-20 17:32
體驗捕捉螃蟹、小魚、海膽、貝類等潮間帶生物的樂趣，「趕海」儼然成為矽谷華人熱門的週末親子活動。(記者徐蓓蓓／攝影)

半月灣「趕海熱」搶灘攻略 華人爆買裝備攜老帶娃蜂湧

2025-05-24 14:08

超人氣

更多 >
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
網瘋傳哈佛因「拒收川普小兒子遭報復」 事實查核結果出爐

網瘋傳哈佛因「拒收川普小兒子遭報復」 事實查核結果出爐
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查