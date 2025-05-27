美國媽祖廟 2026年月曆封面徵圖比賽開跑

舊金山美國媽祖廟位置就在華埠內，是華埠文化特色之一，1986年創立，當時是由「台灣祖廟北港朝天宮」奉請媽祖分靈移駕舊金山。（記者江碩涵／攝影）

舊金山 美國媽祖廟宣布2026年月曆封面徵圖比賽開跑，無限定國籍、年齡，只要是對媽祖文化有興趣者，皆可投件，全部免費參加，最高獎項除了300美元獎金外，作品也會被製作為 2026 年媽祖廟月曆，活動自5月27日至7月15日止，歡迎有興趣的民眾參加。

舊金山美國媽祖廟位置就在華埠 內，是華埠文化特色之一，1986年創立，當時是由「台灣祖廟北港朝天宮」奉請媽祖分靈移駕舊金山，並經由加州 政府奉准設廟定名美國媽祖廟，為紀念媽祖由北港朝天宮分靈乃經祖廟賜名，又稱舊金山朝聖宮，其中「媽祖出巡」活動充滿特色，每年也都受邀參加美國舊金山大遊行，很具看頭。

這次的2026年月曆封面徵圖比賽，比賽主題是「美國媽祖月曆封面」的創意設計，愈能展現創意愈有機會得到獎，手繪、電腦、繪製、合成皆可，只要能表達比賽主題「美國媽祖月曆封面」的創意設計，都有機會獲獎。

但值得注意的是，繪圖得按「祖廟北港朝天宮」為例，千里眼將軍為紅面、順風耳將軍為藍面，參賽作品上傳至[email protected] ，作者需署名及自我簡介，並可依作品描述背景故事。要求為14x12.5英吋橫式製作作品，每個檔案 5MB 以內，檔案格式為JPG 檔、CMYK 模式。