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西海岸斑點蝦當令鮮美盛宴

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
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初夏時節，斑點蝦正當時令。（受訪者提供）
初夏時節，斑點蝦正當時令。（受訪者提供）

初夏時節，灣區的海鮮市場和餐廳迎來一年一度的斑點蝦盛產期（又稱珊瑚蝦或牡丹蝦）。每到五月底至六月中，粉嫩的蝦肉和自然甜味便吸引饕客爭相購買。清晨，漁船出海捕撈上來的斑點蝦會立即冰鎮，當天下午便送抵舊金山與南灣各大魚市，以鎖住海水的鮮度與甘甜。

除了誘人的外觀，斑點蝦的營養價值也十分豐富。每百克蝦肉含約20克高品質蛋白，脂肪含量低於一％，熱量僅約90大卡，是健身與減脂族群的理想蛋白來源。更值得一提的是，斑點蝦富含硒、鋅和維生素B12，以及對心血管健康有益的奧米加-3脂肪酸。

據了解，斑點蝦肉質細嫩，不適合長時間烹煮。中式料理常以白灼、清蒸或生醃來保留其原味。做法十分簡單：蝦放入滾水中略燙30秒，迅速撈起後放入冰水鎮定，再淋上芥末醬油或薑蔥油，鮮滑甘醇，鮮甜滋味一吃便知。日式主廚郎會懿則表示，用於刺身的斑點蝦自己會先在零下86℃的超低溫環境中冷凍24小時，以消除病菌與寄生蟲風險；若家用冰箱無此功能，也建議至少冷凍一週後再解凍，以保障食用安全。

若在大型量販超市購得整箱速凍斑點蝦，卻發現蝦頭變黑，通常是因為冷凍時間過長或運輸過程中冷鏈斷裂所致。這種情況下不宜生食，建議將蝦肉完全煮熟後再食用，或直接丟棄以免影響健康與口感。

對於想嘗試更多變化的饕客，香蒜奶油煎與椒鹽酥炸是兩道熱門做法。香蒜奶油煎法先在鍋中小火融化無鹽奶油，爆香蒜末後放入去殼蝦仁，快速煎至兩面微焦，最後灑上檸檬皮屑與黑胡椒，濃郁蒜香與奶油香在口中交織，細膩而不膩口；椒鹽酥炸則是將帶殼蝦薄裹太白粉，以大火油炸至金黃酥脆，起鍋後撒上椒鹽或孜然粉，香酥爽口，是絕佳下酒小點。

目前灣區各地的華人生鮮超市普遍有斑點蝦供應。相較於海鮮餐廳常見的每磅60美元價位，超市售價通常不超過45美元；進入供應旺季後，甚至能看到每磅低於30美元的優惠價格。把握這段短暫的季節，無論是生食、蒸煮、煎炸或炭烤，斑點蝦都能為您的餐桌帶來一場來自西海岸的鮮美饗宴。

斑點蝦肉質細嫩，不適合長時間烹煮, 清淡料理可保留鮮甜原味。(Cody Chan...
斑點蝦肉質細嫩，不適合長時間烹煮, 清淡料理可保留鮮甜原味。(Cody Chan/ Unsplash)

灣區 舊金山 華人

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