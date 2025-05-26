加州免費電動單車補助計畫重啟 

加州空氣資源局近日宣布，將於5月29日重新發放第二輪約1000張電子券。 ( G-FORCE Bike/ Pexels)

據ABC新聞報導，加州 空氣資源局（CARB）推出的「電動自行車（E-Bike）補助計畫」近日宣布，將於5月29日重新發放第二輪約1000張電子券，金額總計約200萬美元，以幫助低收入 家庭購買電動單車。

該補助採「兩級制」，依家庭年收入／聯邦貧窮線（FPL）比例發放：年收入低於FPL 300％者，可獲1750美元電子券；若年收入低於FPL 225％，則再加發250美元。電子券僅限參與零售商 處購買 Class 1、2、3 型電動自行車及同時選配的安全帽等配件，不得用於補貼既有消費，且必須於核發後45日內使用（可申請延長）。

CARB 原訂4月29日啟動第二輪申請，卻因近10萬人同時上線候補，導致系統癱瘓、申請暫緩一個月。為提升公平與效率，CARB 導入隨機排隊軟體，讓申請者一進入網站便能獲得候補序號，並決定是否願意等候入場。此次也邀請 Akamai Technologies 與 Queue-it 兩家資管公司協助分流高峰流量，避免再度當機。

有意申請者須於5月29日下午5時至6時，登錄官網進入虛擬候補室。系統將隨機分發名額，通過候補後即可填報個人資料與收入證明，待審核通過後，CARB 便會以電子郵件寄送可列印的二維碼或券號。

中選者領券後，須於有效期限內至指定店家完成購車，並自購車日起持有至少一年；若提前轉售或報廢，則須依持有時長比例償還補助款。CARB 表示，截至目前為止，首輪共核發1022張電子券，已有約九成完成兌領；第三輪預計將於2026年開放。

此項補助計畫旨在降低低收入家庭的交通成本，並配合加州2050年達成零碳排放目標，鼓勵更多民眾以綠色代步工具替代短程駕車出行。