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國殤日南灣舉行「並非所有人都歸來」紀念儀式

本報記者╱山景城即時報導
國殤日「並非所有人都歸來（Not All Came Home）」紀念儀式，追思在國家服役中犧牲或失蹤的軍人。（本報記者╱攝影）
國殤日「並非所有人都歸來（Not All Came Home）」紀念儀式，追思在國家服役中犧牲或失蹤的軍人。（本報記者╱攝影）

5月26日國殤日( Memorial Day)上午，南灣山景城退伍軍人紀念委員會與美國退伍軍人會洛斯阿圖分會，聯合在市內雄鷹公園(Eagle Park)舉辦「並非所有人都歸來（Not All Came Home）」紀念儀式，以追思歷年來在為國家服務中犧牲或失蹤的軍人。

儀式由山景城消防局禮兵隊揭幕。隊員持槍敬禮和行伍禮後，第一長老會教士多爾-蒂利（Reverend Kim Dorr-Tilley）致開場詞，呼籲與會者銘記「自由非來自天賜，而是用生命換來」。隨後，

山景城市市長龜井（Ellen Kamei）代表地方政府獻詞，肯定退伍軍人為守護家園所做的犧牲與奉獻。

來自退伍軍人組織橙心勳章基金會（Orange Heart Medal Foundation）的越戰老兵布蘭克（Jim Blank）與第22旅第2營機械化步兵營老兵波吉（John Poggi）分別分享在前線見證戰友生死的動人紀實。

布蘭克感慨地說：「那些倒下的兄弟姊妹，他們的名字應該永遠刻在我們心中。」

波吉則表示，社區的關懷是撫慰創傷的重要力量。

儀式中，與會者依序於紀念碑前獻花，隨後由禮兵隊演奏悼念曲，哀悼因戰火長眠異鄉的戰友。最後開放民眾將象徵和平與懷念的罌粟花，插於黑色花崗岩刻牌上，共同表達對英靈的感念。

山景城雄鷹公園原址為山景城高中舊址，鄰近社區「柏林圍牆」紀念碑(Berlin Wall Slab)。自2013年起，山景市議會推動公園改造工程，並由美國退伍軍人協會洛斯阿圖斯第558分會負責募款及規畫。2015年11月11日退伍軍人節，紀念碑正式落成，採用升旗桿、五軍軍種徽章與黑色花崗岩刻牌，崁嵌四面銘碑，第四面特別增列本地所有現役及退役軍人名錄，以確保每位服務者都能被銘記。

山景城退伍軍人紀念委員會主席紐曼（Ken Newman)表示，希望透過這項年度紀念活動，讓更多後輩了解退伍軍人的貢獻，並激勵社區以感恩之心守護和平。

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