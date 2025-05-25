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Costco上架南韓人氣面膜　24片裝售約70美元引發搶購潮

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
Costco 上架南韓爆款美妝產品，引試用購買熱潮。（取自Tiktok平台）
Costco 上架南韓爆款美妝產品，引試用購買熱潮。（取自Tiktok平台）

美國倉儲量販龍頭Costco近日悄悄在全美多家門市及官網上架來自南韓的超人氣美妝產品——Biodance「生物膠原水凝面膜（Bio-Collagen Real Deep Mask）」，每盒24片裝，門市售價約69.99美元，線上則為72.99美元。平均每片價格僅約3美元，與韓國本地售價相近，物超所值，吸引大批會員搶購，也在社群平台上掀起試用熱潮。

這款面膜主打夜間深層修護，採用雙片式水凝膠材質，具備高度服貼性與滲透力。根據Costco網站介紹，產品功效包括緊緻毛孔、提升肌膚彈性與深度補水。包裝上標明為「韓國過夜水凝膠面膜」，並附有使用前後對比照，顯示肌膚在使用後更為細緻光滑。成分則包含超低分子膠原蛋白與玻尿酸寡糖，能有效增強肌膚保濕力與彈性。

長期以來，Costco以販售大容量美國本土產品為主，但近年逐漸拓展國際熱銷美妝品項，從歐系香氛、日系保養品，到此次引進Biodance韓系面膜，反映出其商品多元化策略。

不少消費者在TikTok、Reddit與YouTube等社群平台分享使用心得，有人表示敷過夜後面膜從半透明變為完全透明，肌膚宛如吸飽營養，細紋淡化、膚質更滑順。然而，也有網友指出敷久後面膜變得乾燥、不透氣，有些皮膚曬後局部刺痛，質地「像煎蛋白」的膠質面膜也容易被指甲戳破，提醒使用時需小心。

以價格來看，目前同款面膜在Sephora單片售價約5美元，4片裝平均一片約19美元，Costco販售的24片組合包則平均每片不到3美元，CP值高，對想一次囤貨的消費者極具吸引力。

除了Biodance面膜外，Costco近期也同步在部分北加州門市上架另一款韓系熱門產品「美卡瑞斯雲朵清潔卸妝膏」（ Cloud Cleanse Balm），粉色系包裝，尚未於線上商城上架。此款卸妝膏主打溫和卸除濃妝、不刺激肌膚，內含膠原蛋白與玻尿酸成分，適合敏感肌使用，有美妝博主以萬聖節特效妝測試其清潔力，結果令人驚艷。

Costco 加州 萬聖節

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