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SB751迷幻藥試點提案 5/23加州參議院撥款委員會否決

記者江碩涵／聖荷西即時報導
行動總監及加州反毒聯盟主席李少敏（Frank Lee）表示，有關迷幻藥治療試點計畫的SB751提案，5月23日已於加州參議院撥款委員會被否決。（李少敏提供）
行動總監及加州反毒聯盟主席李少敏（Frank Lee）表示，有關迷幻藥治療試點計畫的SB751提案，5月23日已於加州參議院撥款委員會被否決。（李少敏提供）

有關迷幻藥治療試點計畫的SB751提案，5月23日已於加州參議院撥款委員會被否決，此外，為36號法案提供戒毒項目撥款的SB28提案，同日則以6比0通過，並即將提交參議院全體會議表決。反對SB751提案的行動總監及加州反毒聯盟主席李少敏（Frank Lee）表示，希望藉此行動讓加州重拾安全與安寧，並希望正式通過SB28，提供更多戒毒項目，打擊偷竊及毒品等犯罪行為。

李少敏表示，過去四年他們成功阻止所有企圖將迷幻藥合法化的提案，但仍有舊金山議員以SB751提案希望針對退伍軍人和前線急救人員的迷幻藥物（迷幻蘑菇等）提供治療試點計畫。他表示，根據研究與了解，迷幻藥可能影響校園安全，加州高速公路巡警（CHP）也曾強調若迷幻藥合法化，加州公路恐不再安全，因為迷幻藥可使人神智不清、釀成嚴重意外等，如今加州面臨120億美元赤字，更不應該推動永久性撥款給迷幻藥研究和治療的試點計畫。

李少敏分析，美國食品藥物管理局（FDA）巳在研究迷幻磨菇等藥物，加州政客應等待FDA研究結果，而非直接提案通過，因此反毒聯盟從5月15日開始積極推動打電話給議員，要求否決SB751，同時也要求通過SB28，透過不斷打電話並與同樣立場的組織合作，最後成功否決掉SB751。

李少敏表示，州長紐森「輸打贏要」（不罷休的意思），縱使有70%選民支持36提案希望能打擊偷竊與毒品的行動，紐森仍堅拒撥款給36提案的戒毒項目，實際上戒毒金額一年只需2.5至4億美元，甚至是加州替無證客買健保所花費的50億美元中的不到10%，紐森的行為有如漠視民意。

反毒聯盟推出SB28提案。李少敏說，聯盟希望努力透過議院取得撥款，此提案以6比0於參院公共安全委員會過關，5月23日又以6比0於參院撥款委員會院再過一關，即將於參議院全體投票，但因是修改州憲法，須三分之二議員贊成，因此鼓勵贊成此法案的居民一起努力，要求身邊的議員們合力通過SB28。

李少敏說，雖然已通過36號法案，減少偷竊案件，但戒毒項目也是36號法案重要一環，民眾有機會的話應致電州長市民意見熱線，堅定要求州長撥足夠款項給36號法案的戒毒項目，州長電話為916-445-2841，或寄電子郵件，信箱為[email protected]

加州 紐森 參議院

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