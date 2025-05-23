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長榮航空X舊金山巨人隊 6/8推Hello Kitty Day

記者江碩涵／舊金山即時報導
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長榮航空舊金山站將於6月8日再度與舊金山巨人隊（San Francisco Giants）攜手合作，在甲骨文球場（Oracle Park）舉辦「Hello Kitty Day」。（記者江碩涵／攝影）
長榮航空舊金山站將於6月8日再度與舊金山巨人隊（San Francisco Giants）攜手合作，在甲骨文球場（Oracle Park）舉辦「Hello Kitty Day」。（記者江碩涵／攝影）

長榮航空舊金山站將於6月8日再度與舊金山巨人隊（San Francisco Giants）攜手合作，在甲骨文球場（Oracle Park）舉辦「Hello Kitty Day」。活動由長榮航空獨家贊助，將Hello Kitty的「萌力」與棒球熱情完美結合，帶給球迷別具一格的觀賽體驗。

為回饋球迷支持，活動當天將送出1萬5,000件限量的「Hello Kitty x EVA Air x Giants」聯名球衣（Jersey）給入場觀眾，數量有限、先到先得。這款特別設計的聯名球衣，將成為今年球迷們熱烈追捧的夢幻收藏品。

長榮航空深耕運動行銷多年，去年首度與巨人隊合作舉辦「Hello Kitty Day」，巨人隊推出Hello Kitty套票，不僅全數售罄，1.5萬頂的限量帽也發完，活動好評不斷，許多球迷引頸期盼再參加一次「Hello Kitty Day」，這次許願成功了。

今年長榮再次與舊金山巨人隊攜手舉辦「Hello Kitty Day」。活動當天，長榮航空總經理孫嘉明將自台北飛抵舊金山，並擔任賽前開球嘉賓，象徵兩地間深厚的文化與旅遊連結。同時長榮航空也將在球場外設立專屬攤位，提供互動遊戲及旅遊諮詢，可望吸引更多民眾了解品牌與長榮的航線服務，刺激更多觀光商機。

現場長榮航空與當地知名旅遊公司合作會提供優惠的旅遊專案，有興趣者可搜尋EVA Air X Mangotours tour 假期專案的網路連結，網址為：https://www.mangotours.com/package/8-days-enchanting-taiwan/details。

球迷可透過專屬QR Code加入長榮航空會員，立即獲得額外1,000哩獎勵哩程，累積最高可達2,000哩。限時活動將持續至今年9月30日，哩程預計於10月底前存入會員帳戶，是難得一見的優惠好機會。

長榮航空表示，希望透過此活動進一步拉近與當地社區及球迷間的距離，並持續強化品牌在美國市場的能見度。無論是Hello Kitty 粉絲、棒球愛好者，或是尋找下一段旅程靈感的旅人，都不容錯過這場集趣味、文化與航空體驗於一身的精彩活動。

長榮航空舊金山站將於6月8日再度與舊金山巨人隊（San Francisco Gi...
長榮航空舊金山站將於6月8日再度與舊金山巨人隊（San Francisco Giants）攜手合作，在甲骨文球場（Oracle Park）舉辦「Hello Kitty Day」，長榮航空總經理孫嘉明將自台北飛抵舊金山，並擔任賽前開球嘉賓，此為2024年活動照片。（記者江碩涵／攝影）
長榮航空舊金山站將於6月8日再度與舊金山巨人隊攜手合作，在甲骨文球場舉辦「Hel...
長榮航空舊金山站將於6月8日再度與舊金山巨人隊攜手合作，在甲骨文球場舉辦「Hello Kitty Day」，長榮航空與當地知名旅遊公司合作會提供優惠的旅遊專案，有興趣者可搜尋EVA Air X Mangotours tour 假期專案的網路連結。（記者江碩涵／攝影）

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