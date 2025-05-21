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誰來管舊金山公屋？新任命關乎數萬家庭的居住未來

記者李怡╱舊金山即時報導
市府房屋管理局委員會新任委員修梅克。（受訪者供圖）
市府房屋管理局委員會新任委員修梅克。（受訪者供圖）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）21日宣布，任命資深可負擔住房專家修梅克（Doug Shoemaker）為市府房屋管理局委員會新成員，接替已任職12年的委員會主席，現任市估值官的郭華健（Joaquín Torres）。這場人事更替不只是換了個名字，對數萬依靠公共住房過日子的家庭來說，這將影響他們是否能更快、更穩地申請到「住得起的家」。

羅偉表示：「修梅克擁有豐富的住房專業背景，也對幫助家庭安居有長期承諾。他的加入，是我們努力讓年輕家庭能在舊金山落地生根的重要一步。」

修梅克過去曾領導全加州最大的非營利住房機構 Mercy Housing California，期間協助興建逾6,000戶平價住宅，並推動一項3500戶的新建案。他同時成功籌得4500萬美元打造社區中心，也設立土地基金，以利後續推動更多開發案。在此之前，他亦擔任過舊金山市住房辦公室主任，負責推動 HOPE SF 計畫及工業走廊改建案，累積豐富的政策與實作經驗。

「能在這個時間點加入住房委員會，我感到非常榮幸。」修梅克說，「現在是個艱難時期，很多人都在為住房發愁。我希望能和市府團隊一起努力，守住這些珍貴的公共資源，幫助更多家庭穩定下來。」

卸任的郭華健自2012年起擔任主席，在他任內，舊金山房屋管理局服務的家庭數成長了20%，目前已支援1萬6545戶家庭、逾3萬名居民。他表示，對新任命充成員滿信心：「道格既懂開發、也懂財務，更重要的是他以人為本。他知道這份工作不只是蓋房子，而是讓每個家庭有機會在這座城市安身立命。」

在舊金山這樣一個租金高昂、可負擔住房供不應求的城市，公共住房不僅是低收入家庭的避風港，也代表著一個城市對社會公平的承諾。這次人事異動，反映出市府在住房政策上的轉向與新布局。

如華埠社區正在申請公屋、有認識的朋友在排隊等候等情況，這位新上任的專家，可能就是影響社區樣貌、租屋壓力，甚至下一代能否留下來的關鍵人物。

隨著修梅克的加入，舊金山的住房局能否更有作為、更多資源會不會進入社區、等待住房的時間是否能縮短等，值得華裔社區居民關注。

郭華健卸任房管局委員一職。（記者李怡╱攝影）
郭華健卸任房管局委員一職。（記者李怡╱攝影）

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