著名畫家侯北人仙逝 享年108歲

著名畫家侯北人美西時間20日在南灣家中逝世，享年108歲。(本報檔案照)

著名畫家侯北人美西時間20日在南灣家中逝世，享年108歲。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華21日表示，接到崑山侯北人美術館及遼寧博物館消息，侯老仙逝，享年一百零九。「說是幾天前在家摔了一跤，送醫院後不進食，昏迷中溙然而逝。」

崑山侯北人美術館發表訃告如下:

「著名美籍華人 畫家侯北人先生，於北京時間2025年5月21日在美國加州 寓所仙逝，享年108歲。

侯北人先生（1917—2025），祖籍遼寧海城，早年師從黃賓虹、鄭石橋等書畫大家，深得中國傳統繪畫精髓，後開創「潑彩山水」新風，融匯中西藝術，成就卓然。先生畢生致力於中國畫的創新與傳播，早年旅居美國，仍心繫故土，多次捐贈作品支持中國藝術事業，為中美文化交流作出卓越貢獻。

2004年，先生將畢生創作的300餘幅精品力作及珍藏無償捐贈給中國崑山市人民政府，促成侯北人美術館的成立。該館坐落於崑山市中心，已成為江南地區重要的藝術地標，常年陳列先生代表作及收藏珍品，向大眾展示中國傳統繪畫的深厚底蘊與創新精神。先生亦多次親臨美術館指導，其無私奉獻的精神廣受讚譽。

先生藝術生涯近百載，筆墨蒼潤、意境超然。作品被中國美術館、南京博物院等國內各地美術館及美國主流藝術機構收藏，「國畫大家侯北人」在中央電視台「大家」專欄播出，深受海內外藝術界敬仰。

遵先生遺願，喪事從簡，不設公開追悼儀式。謹定於崑山市侯北人美術館老杏堂內設置悼念花台，社會各界人士如致哀思，可聯絡治喪委員會（信箱:[email protected]），或前往崑山市侯北人美術館。地址：江蘇省崑山市西街66號參觀緬懷。」