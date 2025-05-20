舊金山表彰亞太傳統月傑出代表 多位華人領袖獲肯定

舊金山市議會表彰亞太傳統月傑出代表 多位華人領袖獲肯定。（記者李怡╱攝影）

在慶祝亞太傳統文化月（AAPI Heritage Month）之際，舊金山 市議會於20日舉行特別表彰活動，肯定多位對社區貢獻卓著的亞太裔居民。活動當日，來自市議會11個選區的市議員分別提名代表性人物與團體，其中多位華人 傑出代表及長年服務於華人社區的領袖獲得嘉獎，充分展現華裔社群對舊金山的文化與社會貢獻。

第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）表彰了舊金山退伍軍人醫療系統（San Francisco VA Health Care System）首席執行長李佳鳳（Jia Li），肯定其超過20年醫療運營與領導經驗，貢獻橫跨公共部門與私人部門。

第四選區市議員殷嘉立（Joel Engardio）表彰多個華人長者舞蹈團，包括舊金山快樂舞隊、市廣場舞隊、日落區舞蹈團、花姿彩舞蹈團與哈哈笑廣場舞隊。這些舞團長年活躍於社區，透過舞蹈推廣健康與社交互動，也在節慶活動中為社區增添活力。

第五選區市議員麥德誠表彰了為社區服務33年即將退休的舊金山警察局副局長拉薩。第八選區市議員孟達文（Rafael Mandelman）則表彰王思惠（Cynthia Wang）對社區服務的貢獻。第九選區市議員Hillary Ronen肯定殷進珍（Elaine Yen）與李惠明（Menny Ly）兩位華人女性在經營德群海鮮酒家（Imperial Garden Restaurant）期間，致力於保留華埠 飲食文化、照顧員工與社區長者。

第十一選區市議員陳小焱（Chyanne Chen）提名何應衡（Ying Heng Ho），以表彰他在社區醫療與長者健康推廣方面的貢獻。這些表彰不僅突顯個人成就，也彰顯華人社群在各行各業的深耕努力。

在市議會中亞太裔歷史月基金會主席鄭可欣，也回顧本月各項亞太傳統月活動，包括青少年領袖頒獎、新紀錄片發表、以及首次與太平洋島民文化區共同主辦的遊行與慶典。本次表彰與慶祝，期望鼓勵更多年輕亞太裔發聲，參與公共事務。