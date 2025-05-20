華裔長者以舞傳情，舊金山市政廣場展現文化風采。（記者李怡╱攝影）

為慶祝亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month），舊金山 市政府20日中午在市政廣場（Civic Center Plaza）舉辦華裔 長者舞蹈特別演出，吸引民眾駐足欣賞，氣氛溫馨熱烈。本次活動由市議員殷嘉立（Joel Engardio）與市府康樂局共同主辦，展現了華人 社區長者的活力與文化底蘊。

四個社區舞蹈團體，舊金山快樂舞隊、舊金山舞蹈隊、日落區舞蹈團以及舊金山社區舞蹈團，共超過40位年長舞者傾情演出，帶來8支融合民間舞、古典舞與廣場舞的作品。舞者們身穿色彩繽紛的民族服飾，在陽光下旋轉、揮扇、展扇，動作整齊優雅，贏得觀眾陣陣掌聲。

演出前，市議員殷嘉立致詞表示，這些舞者不僅傳承了華人文化，更透過舞蹈實踐健康、社交與社區參與的價值，「她們是我們城市中最美的風景線。」

來自舊金山快樂舞隊的張阿姨表示：「跳舞讓我身體更健康，也認識很多朋友。每次能代表社區表演，我都覺得非常驕傲。」

另一位來自社區舞蹈團的李女士也分享道：「我們一週排練多次，彼此像家人一樣。站在市政廳前跳舞，感覺就像我們的文化被整座城市看見了。」

演出結束後，舞者們前往市議會會議現場，接受了亞太裔歷史文化月的公開表彰。