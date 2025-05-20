承諾保障出生公民權 加州眾議會壓倒性通過李天明AJR 5提案　

黄金德的后代黃諾曼在投票现场。（華促會提供）

根據「華人權益促進會（CAA)」消息，在全國針對出生公民權的爭議升溫之際，加州 眾議會20日(周二）高票通過由華裔州眾議員 李天明（Alex Lee）提出的聯合決議案AJR 5，明確反對川普 政府試圖透過行政命令取消美國憲法第十四修正案所保障的出生公民權，重申加州對此憲法原則的堅定承諾，並向百餘年前爭取該權利的黃金德（Wong Kim Ark）致敬。

該案以61票贊成、1票反對（共和黨眾議員Carl DeMaio）通過，包括亞太裔共和黨眾議員陳立德（Phillip Chen）、Tri Ta與大衛·唐吉帕（David Tangipa）在內的數名議員選擇棄權。

出生公民權目前正於美國最高法院成為激烈辯論焦點。2025年初，川普政府試圖透過行政命令限制該權利，引發包括加州在內22州提起聯邦訴訟。三名聯邦地方法官先後裁定行政命令違憲並頒布「全國禁令」，阻止其實施。然而川普政府提出上訴，要求撤銷禁令。最高法院已於15日舉行緊急聽證，但大法官意見分歧，最終裁決預計須等到2026年。

「若最高法院限制全國禁令，將導致部分州對出生嬰兒不承認公民身份，形成所謂的『州界決定公民權』荒謬現象，嚴重衝擊家庭和社會保障制度」，華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action, CAA）政策經理辛格拉尼(Anisha Hingorani)表示

，受影響孩童將無法申辦護照、領取社安號碼、獲得學生午餐與助學金等基本權利，等同「二等公民」。

參與訴訟的22州包括：加州、紐約、麻州、華盛頓、伊利諾伊等地。若最高法院認定禁令僅限於參與州，未參與的28州內出生的移民子女將處於法律灰區，身份認定時有時無，並可能導致跨州遷徙時失去公民資格與社會福利。

AJR 5通過當日，李天明特別邀請黃金德後代、現年75歲的黃諾曼（Norman Wong）出席議會。黃諾曼表示：「我曾祖父經歷巨大艱難才奠定出生公民權，今日卻有人試圖用行政命令推翻憲法，這是對歷史的背叛，也是對移民社群的挑釁，我會繼續捍衛這項遺產。」