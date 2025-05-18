舊金山酒牌價格暴跌，為華人餐飲業者打開轉型新機會。（記者李怡╱攝影）

據本報了解，舊金山 全酒類牌照價格大跳水，從過去動輒超過25萬美元，如今跌到12萬到15萬美元之間，為華人 餐飲創業者打開了前所未有的發展空間。

李文強和張雅婷原本經營一家只販售低酒精飲品的亞洲風味小酒館，七個月前才在內日落區開幕。本打算穩扎穩打經營，但當他們得知可以用15萬美元購得一張可販售烈酒的 Type 47 酒牌時，決定立刻轉型。

「這價錢真是跌破眼鏡，從沒想過我們能負擔得起全酒類牌照，」李文強說。他與張雅婷決定將店面改造成一間現代中式小館，結合港式點心與創意調酒，命名為「香融坊」，並打算打造一份主打中草藥靈感的調酒菜單。

在加州 ，每個縣的全酒類牌照數量有限，由州政府控管，牌照可在市場上自由買賣，價格長年居高不下。然而，疫情重創舊金山的餐飲業，許多酒吧和餐廳關門，導致大量酒牌流入市場，價格自然應聲下跌。

「以前大家都認為，拿到酒牌就等於保證有利潤，因為賣酒能補貼餐飲營運的其他虧損，」華人餐飲顧問趙國榮指出，「但現在，年輕人喝得少，競爭又激烈，大家開始重新評估酒牌的價值。」

據加州酒類管理局資料，目前舊金山有超過50張酒牌處於「擱置狀態」，其中不少來自疫情期間歇業的店家。一些牌照持有人申請延長擱置時間，以等待合適時機重啟或轉售。

但也有華人業者選擇保留酒牌，等待市場復甦。曾獲得本地飲食獎項肯定的林浩文，去年關閉位於金融區的高端中餐廳後，並未將酒牌出售，而是準備在舊金山南邊開設一家結合藝術展覽與川菜創意料理的新空間。

「現在是個搶佔機會的好時機，」林浩文表示，「牌照價格低、租金談得動，等於給了我們重新出發的可能。」

對部分小本經營的華人來說，這樣的變局更是一劑強心針。兩年前因資金不夠而放棄開店夢想的吳麗珍，如今成功在灣景區開設了一家結合滬菜與調酒的家庭餐館，酒牌僅花了13萬美元。「如果是兩年前，我根本不敢想，」她說，「現在終於能用自己的方式開一家真正有特色的店。」