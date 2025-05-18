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北加州百年古宅改採分售模式 仍可整體購入 售價1.25億美元

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區即時報導
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位於灣區塢德賽地區知名的百年歷史豪宅「綠園山莊」近日再度上市首度開放分售。（記者徐蓓蓓╱攝影）
位於灣區塢德賽地區知名的百年歷史豪宅「綠園山莊」近日再度上市首度開放分售。（記者徐蓓蓓╱攝影）

本報此前曾經報導過的位於灣區塢德賽（Woodside）地區知名的百年歷史豪宅「綠園山莊（Green Gables）」近日再度上市，開價高達1.25億美元，被視為目前灣區房市中最昂貴的住宅之一。與過去不同的是，此次銷售除了提供整體購買外，更首度開放分售，買家可選購部分地塊，享有彈性入主這座傳奇莊園的機會。

這座佔地74畝的莊園坐落於329 Albion Avenue，自1911年由舊金山銀行家弗來斯哈克（Mortimer Fleishhacker Sr.）興建以來，已傳承至第六代家族成員。綠園山莊原為其家族避暑用地，遠離舊金山的風霧，由著名建築師兄弟檔Greene & Greene設計，融合英式鄉村與義式優雅風格，為工藝美術運動的經典代表。

整座莊園擁有七棟住宅、共34間臥室與26間浴室，總建築面積近2.4萬平方呎。戶外空間同樣氣勢非凡，包括三座游泳池、一座長達100碼的羅馬式倒影池、網球場、專屬蓄水池、橄欖園及世界級花園景觀。部分建築如奶品工坊與茶屋、馬廄、客房等仍保存完好，兼具歷史與實用價值。

根據房地產公司Compass的上市資料，此次畫分出10個地塊、提供六種購買組合，讓買家可依需求擇一或多區購買。其中，「主建築與歷史核心區」約11.7畝，包含1萬1545平方呎、29間房的主屋與羅馬式倒影池，開價5500萬美元；23畝的「橄欖園與管理人住宅區」標價3450萬美元；「橡樹林住宅區」11畝，售價2250萬美元；15畝的「伍斯特之家區」，由加州現代建築名家伍斯特（William Wurster）設計，標價1900萬美元。

主屋與周邊花園區域受到全美非營利組織「花園保育協會（Garden Conservancy）」保育地役權保護，禁止加蓋新建物，需維持原貌，以確保歷史風貌得以保存。

綠園山莊過去曾於2015年與2018年短暫釋出市場，2021年首度正式掛牌，當時開價1.35億美元。2024年一度降價至1.1億美元後撤回，直到今年5月3日重新以分售形式上市，成為灣區高端房市的焦點。

綠園山莊距離塢德賽市中心僅步行可達，開車20分鐘即可抵達舊金山國際機場，坐落於矽谷創新核心地帶，結合了歷史、文化、景觀與地理優勢。

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