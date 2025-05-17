國際佛光會舊金山協會與泉源基金會 5/24免費醫療活動

國際佛光會舊金山協會攜手泉源基金會5月24日、25日將在佛光山佛立門文教中心（地址：3850 Decoto Rd, Fremont, CA 94555）舉辦免費醫療活動，為灣區民眾提供全面醫療服務。（主辦單位提供）

國際佛光會舊金山 協會攜手泉源基金會5月24日、25日將在佛光山佛立門文教中心（地址：3850 Decoto Rd, Fremont, CA 94555）舉辦免費醫療活動，為灣區 民眾提供全面醫療服務，包括免費中醫、神經內科西醫、家庭內科西醫、脊椎矯正師、按摩推拿科等，包含20美元抽獎，為活動增添驚喜與樂趣，歡迎有興趣民眾參加。

主辦單位表示，醫療團隊由中醫師蔣雁平和多位灣區資深中、西醫師與醫療人員組成，確保大家能獲得最優質的醫療照護。活動時間為5月24日上午9時至下午2時，以及5月25日上午9時至中午12時。

國際佛光會由星雲大師1991年創辦，總部設於台灣，全球五大洲超過200個分會，會員逾百萬人。舊金山分會自1992年成立以來，秉持「以慈悲為懷，以服務為本」的宗旨，與佛光山佛立門文教中心合作，推廣人間佛教，長期舉辦免費義診、冬令救濟、文化講座等活動，服務當地社區，特別關懷弱勢族群，提升民眾生活品質，成為灣區公益的重要力量。

泉源基金會則於2001年成立，2006年於加州El Cerrito註冊為非營利機構，致力於為無保險及低收入 者提供免費醫療服務。基金會匯聚東、西方醫療志工，包括醫生、骨科醫生、針灸師、物理治療師等多元專家，為弱勢群體帶來專業醫療與預防保健教育，並與灣區救援使命合作，提供食物援助等支持。基金會積極推動多元與包容，曾榮獲International Center for Integrative Medicine獎項，彰顯其在醫療慈善領域的卓越貢獻。

對活動有興趣者，可電洽341-235-7168，或上網站查詢，網址：www.blia.org或www.fountainproject.org。