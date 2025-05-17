僑委會台灣美食巡迴 拉斯維加斯主流政要大啖稱好吃

金山灣區僑教中心主任莊雅淑(右三)、拉斯維加斯台聯會會長張曉琴(左三)與眾議員Susie Lee、內華達州副州長Stavros Anthony、拉斯維加斯市長Shelley Berkley及Vegas警察局代表等主流政要合影。(主辦單位提供)

僑委會輔導及拉斯維加斯台灣同鄉聯誼會主辦「2025年僑務委員會美加西地區台灣美食國際巡迴講座」5月16日下午在拉斯維加斯龍門客棧餐廳舉行，金山灣區 僑教中心主任莊雅淑自灣區專程前往拉斯維加斯參加，州眾議員 Susie Lee、內華達州副州長Stavros Anthony、拉斯維加斯市長Shelley Berkley及Vegas警察局代表等主流政要，當地亞裔 社團及台灣鄉親250人參與。

拉斯維加斯台聯會會長張曉琴表示，台聯會非常高興能承辦這次這場示範活動，感謝僑委會及僑營餐廳龍門客棧的支持，讓海外僑胞能回味臺灣美食。

莊雅淑致詞感謝州眾議員、副州長及市長對台灣支持，今年僑委會以「道地台灣味，濃厚人情味」為主題，舉行台灣美食巡迴講座，邀請台灣知名主廚連愛卿主廚、杜麗娟主廚巡迴美加西各城市，盼結合僑界力量推動美食外交。她也同步說明最新僑務資訊及智能僑務i僑卡，吸引許多與會鼓勵僑胞現場申辦。

Susie Lee、Stavros Anthony及Shelley Berkley分別致詞表示，台美關係深厚，台灣是美國最佳盟友，美國將繼續秉持對台灣支持，台灣擁有世界知名的美食及小吃，非常高興能近距離接觸台灣美食。