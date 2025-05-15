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金州女武神隊舊金山升旗 女子職業運動邁向新紀元

記者李怡/舊金山即時報導
出席升旗儀式的代表們。（市長辦供圖）
出席升旗儀式的代表們。（市長辦供圖）

金州女武神隊（Golden State Valkyries）15日在舊金山市政廳正門台階前舉行升旗儀式，象徵灣區首支WNBA球隊宣告誕生。市長羅偉（Daniel Lurie）親臨現場致詞，向球隊致賀，並讚揚她們對體育與社區帶來的革新意義。

「比起全國三分之一的NBA球隊，這支球隊更能代表灣區的精神與變革，」羅偉表示，「這不只是體育，更是關於社區、關於我們一起做對的事，一起創造歷史。」

金州女武神隊為WNBA自2008年以來首支擴編球隊，選擇落腳灣區，反映該地區在創新、包容與領導力上的特殊地位。球隊執行團隊在儀式上提到，女武神隊目前已售出超過一萬張季票，顯示灣區球迷對女子職業運動的熱烈支持。

球隊陣容囊括來自全球的頂尖女籃選手，包括法國、比利時等國家代表，以及多位WNBA資深球星。明星球員如Tiffany Hayes，去年度最佳第六人，和來自愛荷華的新人Kate Martin，都被點名為值得矚目的選手。

女武神隊總裁史密斯（Jess Smith）說：「我們擁有全聯盟最具國際化的陣容，這將是一場融合全球與在地能量的比賽。」

除了官方發言外，現場也聚集許多市民與球迷表達對球隊的支持。住在灣景區的高中女生林芷妍特地請假前來參加升旗儀式，「我從小打球，但很少有機會看到女性球員在主流舞台上被重視。今天這面旗幟，對我們這一代女生來說是一種鼓舞。」

來自華埠的退休教師陳瑞珍感動地說：「這不只是女籃的勝利，更是整個社會在性別平權上的一大步。我為舊金山感到驕傲，因為我們又一次站在了改變的最前線。」

隨著市政廳前紫黑旗幟緩緩升起，女武神隊將在灣區展開她們的首個賽季，也揭開舊金山女子職業運動的新篇章。球隊代表表示，未來將不僅於Chase Center舉行主場賽事，更會積極參與社區事務，深化與市民之間的連結。

「當人們經過這座城市、看到這面旗幟時，會知道舊金山支持女武神，女武神也代表著這座城市，」球隊代表與市長羅偉說，「這不僅是比賽，更是一段歷史的開始。」

出席升旗儀式的代表們。（市長辦供圖）
出席升旗儀式的代表們。（市長辦供圖）
女武神隊旗飄揚在市長廳上空。（市長辦供圖）
女武神隊旗飄揚在市長廳上空。（市長辦供圖）
女武神隊總裁Jess Smith受到市長羅偉表彰。（市長辦供圖）
女武神隊總裁Jess Smith受到市長羅偉表彰。（市長辦供圖）

灣區 舊金山 NBA

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