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任天堂舊金山店開業 聯合廣場商圈迎年輕一代

記者王子涵╱舊金山即時報導
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店內展示了任天堂旗下多個經典角色如瑪利歐、皮卡丘（寶可夢）、Inkling（Splatoon）、及林克（薩爾達傳說）。（記者王子涵╱攝影）
店內展示了任天堂旗下多個經典角色如瑪利歐、皮卡丘（寶可夢）、Inkling（Splatoon）、及林克（薩爾達傳說）。（記者王子涵╱攝影）

百年日本遊戲企業任天堂（Nintendo）在美國西岸開設了第二間直營門市，為疫情後苦於人潮與商機流失的舊金山市中心注入一劑強心針。門市位於Powell街331號、比鄰Westin St. Francis酒店。這間佔地約9000平方呎、共兩層樓的任天堂專賣店，於15日上午正式對外開放。

任天堂美國分公司總裁暨營運長鮑瑟（Doug Bowser）表示，美國西岸的新店選址歷經多年評估，最終決定落腳於舊金山。

「我們一直在尋找一個有活力的在地社群、同時也是主要觀光地的城市。」鮑瑟說，「舊金山完全符合我們的條件。首先，它是一座指標性的城市，擁有大量熱情的居民與社群。我們很自豪能成為其中一份子，而且它無庸置疑地是許多觀光客的首選目的地。」

市長羅偉（Daniel Lurie）出席開幕儀式。他回憶童年往事說：「我還記得小時候，父母叫我睡覺後，我會躲在被窩裡偷玩Game Boy遊戲機，一玩就是好幾個小時。我剛剛參觀了這家店，裡頭真的令人驚艷，充滿我們熟悉喜愛的角色與遊戲，還有不少驚喜。我尤其自豪任天堂選擇舊金山、選擇聯合廣場作為據點。聯合廣場是這座城市的象徵、購物與觀光的心臟地帶，它正逐步回溫，正在反彈。這間門市的開幕就是最佳證明。」

新店鋪內部陳設融合任天堂的品牌標誌色彩：紅與白，並設有多個主題區塊，展示任天堂旗下的經典角色如瑪利歐、皮卡丘（寶可夢）、Inkling（Splatoon）、及林克（薩爾達傳說）。

除了電子遊戲與配件，店內亦販售種類繁多的生活用品、餐具、服飾，包括「薩爾達傳說」的主題領帶、任天堂風格的樂高與Hot Wheels玩具、「動物森友會」野餐籃與文具等，許多商品為任天堂門市限定款。

舊金山門市也推出專屬本地的限量商品，如印有城市名稱的帽T、水壺與帽子。未來，任天堂計劃在此舉辦各類活動，讓粉絲進一步體驗其遊戲世界。

「這是一個獨特且沉浸式的購物體驗，讓人更貼近角色與世界觀。」鮑瑟說，「零售只是我們娛樂策略的一環，我們也積極拓展主題樂園、電影與博物館等領域。」

隨著任天堂即將於6月5日推出備受期待的新一代主機 Switch 2，這間門市也將成為實體販售點之一。「我們將備有供應量，從上市日起直到年底，都會穩定補貨。我們的目標就是滿足需求。」鮑瑟說。

此門市是任天堂在20年前設立紐約洛克斐勒中心門市後，在美國開設的第二間直營店。任天堂在日本的東京、京都與大阪亦設有門市。鮑瑟本人曾在灣區居住17年，並在疫情前任職於任天堂在紅木市的辦公室。

開幕首周進入門店須事先預約入場，且名額火速售罄，甚至在轉售平台上已出現黃牛票。

任天堂位於舊金山的門店是任天堂在20年前設立紐約洛克斐勒中心門店後，在美國開設的...
任天堂位於舊金山的門店是任天堂在20年前設立紐約洛克斐勒中心門店後，在美國開設的第二間直營店。（記者王子涵╱攝影）
百年日本遊戲企業任天堂（Nintendo）在美國舊金山市中心開設了第二間直營門市...
百年日本遊戲企業任天堂（Nintendo）在美國舊金山市中心開設了第二間直營門市。（記者王子涵╱攝影）
百年日本遊戲企業任天堂（Nintendo）在美國舊金山市中心開設了第二間直營門市...
百年日本遊戲企業任天堂（Nintendo）在美國舊金山市中心開設了第二間直營門市。（記者王子涵/攝影）

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