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球王梅西降臨聖荷西 地震隊與邁阿密國際激戰3比3

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
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梅西率領邁阿密國際隊（Inter Miami）於5月14日造訪聖荷西，與地震隊在PayPal Park上演激戰。（Major League Soccer Youtube視頻截圖）
梅西率領邁阿密國際隊（Inter Miami）於5月14日造訪聖荷西，與地震隊在PayPal Park上演激戰。（Major League Soccer Youtube視頻截圖）

據「信使報」報導，阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）率領邁阿密國際隊（Inter Miami）於5月14日造訪聖荷西，與主隊聖荷西地震隊（San Jose Earthquakes）在PayPal Park上演激戰，最終雙方3比3握手言和。儘管未分勝負，但梅西的到來掀起一場足壇旋風，讓整座城市陷入瘋狂。

這場比賽吸引滿場觀眾，為地震隊本賽季首度售罄，場內座位間處處可見邁阿密隊招牌的火鶴粉紅球衣。地震隊主帥阿雷納（Bruce Arena）直言，梅西的明星效應為球隊與聯盟注入莫大助力。

「能與他同場競技是我的夢想，如今夢想成真，太不真實了。」地震隊前鋒勒魯（Beau Leroux）激動表示，他在比賽中攻入球隊第二分，但賽後談到梅西時仍難掩興奮，「你會不斷注意他在哪裡，能近距離看到他，真是種祝福。」

梅西在比賽尾聲曾因一次疑似禁區外犯規未被判罰，激動與裁判理論。地震隊主帥阿雷納出面安撫，避免事態升高。「我只是希望他不會被出示紅牌，這樣太荒謬了，我們需要他參與下一場比賽。」

地震隊隊長艾斯皮諾薩（Cristian Espinoza）同為阿根廷人，賽後與梅西互換球衣。他提到，儘管了解梅西的知名度，但親身感受仍令人震撼。「我距離球場兩個街區時，交通就已封鎖，氣氛完全不同。這就是世界最佳球員帶來的影響力。」

這場比賽不僅對球員意義非凡，也為地震隊帶來推廣契機。「這支球隊過去幾年表現不盡理想，我們正努力改善。希望今天第一次到場觀賽的球迷，能被精彩賽事吸引，成為長期支持者，」阿雷納說。

面對這場盛事，無論是球迷、球員還是教練，無不感受到梅西魅力所帶來的震撼。「這將是我一輩子的回憶，能與他同場，是我的榮耀，」勒魯感性地說道。

梅西再度證明，足球不只是競技，更是能喚起全城共鳴的藝術。

梅西 地震 阿根廷

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