我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PPI意外下降 美債殖利率走低 延續本周升勢 史指連4漲

繳回溢領社安金見轉圜 2步驟可減緩財務壓力

經文處領務組 5/24在南灣開講座教大家辦領務

記者江碩涵／聖荷西即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
經文處領務組組長郭順德與移民組秘書鍾雅薰，將在5月24日下午2時至4時在金山灣區僑教中心舉行「領務講座」，歡迎民眾前往了解更多領務資訊。(主辦單位提供)
經文處領務組組長郭順德與移民組秘書鍾雅薰，將在5月24日下午2時至4時在金山灣區僑教中心舉行「領務講座」，歡迎民眾前往了解更多領務資訊。(主辦單位提供)

駐舊金山台北經濟文化辦事處領務組5月1日開放「現場臨櫃登記」，除了原有的「事前網路預約」外，等於有更多便民政策。不過南灣許多僑胞對於領務等服務還是不熟悉，經文處領務組組長郭順德與移民組秘書鍾雅薰，將在5月24日下午2時至4時在金山灣區僑教中心舉行「領務講座」，歡迎民眾前往了解更多領務資訊。

經文處之前公布新政策，5月1日起開放現場臨櫃登記，每周一至周四每日限量15名，每人僅限一個申請案，未預約者當日上午9時起可至經文處領取號碼牌，等網路預約者送件完畢後，依號碼牌順序送件。

至於事前網路預約則是每日限量25名，民眾在經文處預約網站www.tecosf.com上預約完成後，印出確認單，並於預約當日上午9時至11時30分依預約時段，攜帶已填妥的表格及應備文件，到經文處領務櫃台遞交送件。

經文處表示，許多民眾到了現場才知道流程，或有缺件需要補件等疑慮，若對於辦理事項不夠明確，可電洽415-362-7681留話，如果是港澳僑胞辦理的案件，則需電洽415-362-7680轉212移民組洽詢。

另外經文處領務組也推出南灣行動領務服務，將在每個月第四個星期五到南灣的僑教中心，接受預約前30位民眾可辦理簽證護照等事項，80歲以上長者也可以到僑教中心現場領取號碼牌，將優先處理，一般民眾也可以到現場領取號碼牌，若有些預約卻未出席的人，就能遞補辦理簽證業務。

簽證 移民 灣區

上一則

送貨員認了用假訂單詐騙DoorDash 250萬元 恐關20年

延伸閱讀

歡慶母親節傳承孝道 8位愛心媽媽獲表揚

歡慶母親節傳承孝道 8位愛心媽媽獲表揚
灣區僑教中心 說故事歡慶母親節

灣區僑教中心 說故事歡慶母親節
Nvidia在南灣收購商業地產 1年總價超過7億

Nvidia在南灣收購商業地產 1年總價超過7億
歡慶母親節 僑教中心故事時間親子互動做花朵水晶球

歡慶母親節 僑教中心故事時間親子互動做花朵水晶球
梅西或將首戰灣區 5月14日南灣登場球迷瘋搶門票

梅西或將首戰灣區 5月14日南灣登場球迷瘋搶門票

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）

華生用無人機偷拍機密海軍艦艇 出獄後遭遣返中國

2025-05-15 02:20
房貸高利率壓制舊金山房價，但舊金山西區三個郵遞區號，包括日落區、West Portal區與Miraloma區的房價，仍可見到上漲。(取自SFTourismTips臉書)

高利率壓不住舊金山這3區房價 買家搶進有原因

2025-05-10 19:00
隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。（東灣區域公園管理局提供）

響尾蛇春季出沒灣區多地 民眾需提高警覺

2025-05-11 15:10
主要由移民組成的外送團隊成為舊金山市中心餐飲業的救命稻草。（電視新聞截圖）

靠2個輪子運送…新移民外送團隊 金山餐飲業救命稻草

2025-05-11 02:20

超人氣

更多 >
2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」

中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
非公民匯款回國 共和黨想課稅5% 反對者：來美工作就是要寄錢回家

非公民匯款回國 共和黨想課稅5% 反對者：來美工作就是要寄錢回家